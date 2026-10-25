Steelers conquistan París: Aaron Rodgers hace historia y Pittsburgh vence 16-10 a Saints en la NFL

Los Steelers de Pittsburgh hicieron historia en Francia y se llevaron una victoria de 16-10 sobre los Saints de Nueva Orleans, en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Francia. Con Aaron Rodgers al mando y una defensa decisiva, los Acereros encadenaron su tercer triunfo y mejoraron su marca a 5-2. Ante 78,488 aficionados en el Stade de France, Pittsburgh encontró la fórmula para imponerse sin necesidad de una exhibición ofensiva.

Rodgers completó 19 de 30 envíos para 212 yardas y un touchdown, mientras Jaylen Warren castigó por tierra con 101 yardas en 18 acarreos. El primer golpe llegó con un gol de campo de 28 yardas de Chris Boswell. Nueva Orleans respondió con una patada de Daniel Carlson para igualar 3-3, pero Rodgers volvió a colocar adelante a los Steelers al conectar un pase de cuatro yardas con Darnell Washington en las diagonales. Los Saints no bajaron los brazos. Tyler Shough encontró a Devaughn Vele con un envío de una yarda para empatar 10-10 en el segundo cuarto. Sin embargo, Boswell convirtió un intento de 47 yardas justo antes del descanso y Pittsburgh se marchó a los vestidores con ventaja de 13-10. La jugada que cambió el encuentro ocurrió en el tercer periodo. Cuando Nueva Orleans amenazaba con tomar la delantera cerca de la zona de anotación, Payton Wilson interceptó a Shough y apagó una serie ofensiva que parecía encaminada a producir puntos. Pittsburgh aprovechó el impulso para sumar otro gol de campo de Boswell y colocar el 16-10 definitivo.

La defensiva acerera cerró todos los caminos: permitió apenas 18 yardas terrestres y dejó sin anotaciones a los Saints durante toda la segunda mitad. En los minutos finales, Rodgers también aportó una carrera de ocho yardas en tercera oportunidad crucial para mantener viva la posesión. Del otro lado, Shough terminó con 278 yardas y un touchdown, pero la intercepción marcó la diferencia para un conjunto que cayó a 2-5. Con ese touchdown, Rodgers llegó a 540 pases de anotación, superó a Peyton Manning y ascendió al tercer puesto histórico de la NFL. Pittsburgh, con tres victorias seguidas, recibirá el 1 de noviembre a los Browns de Cleveland; los Saints descansarán.