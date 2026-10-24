Kenneth Walker III vuelve a Seattle: Chiefs vs Seahawks tendrá un reencuentro especial en el Sunday Night Football

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    Kenneth Walker III vuelve a Seattle: Chiefs vs Seahawks tendrá un reencuentro especial en el Sunday Night Football
    Kenneth Walker III enfrentará por primera vez a los Seahawks de Seattle, equipo con el que fue campeón y MVP del Super Bowl LX, ahora como figura de los Chiefs. FOTO: ESPECIAL

El MVP del último Super Bowl regresa al Lumen Field como líder terrestre de la NFL, mientras Kansas City busca conservar su invicto

Kenneth Walker III volverá al estadio donde se convirtió en héroe, pero ahora como rival.

Los Chiefs de Kansas City visitarán a los Seahawks de Seattle en el Sunday Night Football de la Semana 7 de la NFL 2026, en un duelo entre el corredor y el equipo con el que conquistó el Super Bowl LX.

Hace ocho meses, Walker celebraba el título con Seattle y recibía el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl.

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En marzo firmó con Kansas City como agente libre y su llegada resultó decisiva: suma 665 yardas terrestres y seis touchdowns en 106 acarreos, líder de la NFL pese a disputar solo cinco partidos.

El regreso al Lumen Field no será sencillo. Los Seahawks, dirigidos por Mike Macdonald, no permiten un corredor rival de 100 yardas desde octubre de 2024, una racha de 35 encuentros.

Además, conceden apenas 3.5 yardas por acarreo esta temporada, por lo que el choque entre Walker y sus excompañeros será una batalla de fuerza y conocimiento mutuo.

Aunque la historia parece una revancha, Walker evitó la polémica y aseguró que está concentrado en corregir los errores de su ofensiva. Macdonald expresó respeto por su antiguo jugador, pero sabe que frenarlo será indispensable para impedir que Kansas City domine el reloj.

Los Chiefs llegan invictos con marca de 5-0, respaldados por Patrick Mahomes y una ofensiva que encontró equilibrio gracias a Walker.

Seattle, campeón defensor, tiene registro de 3-3 y acumula dos derrotas. Sam Darnold deberá cuidar el balón: suma siete intercepciones, mientras Jaxon Smith-Njigba lidera el ataque aéreo.

El encuentro comenzará a las 6:20 de la tarde, con transmisión por ESPN y Disney+.

Los Chiefs no contarán con Rashee Rice por lesión y Seattle tendrá la baja del corredor Zach Charbonnet. Todo queda listo para un reencuentro de emociones y una prueba clave para ambos equipos.

EL RESTO DE LA JORNADA: INICIA CON UN STEELERS ANTE SAINTS DESDE PARÍS

La cartelera dominical arrancará con Steelers de Pittsburgh y Saints de Nueva Orleans en París.

También jugarán Bengals de Cincinnati contra Ravens de Baltimore, 49ers de San Francisco ante Falcons de Atlanta, Buccaneers de Tampa Bay frente a Panthers de Carolina y Giants de Nueva York contra Texans de Houston.

Por la tarde destacarán Packers de Green Bay frente a Lions de Detroit, Rams de Los Ángeles ante Raiders de Las Vegas y Broncos de Denver contra Cardinals de Arizona.

Completan la jornada Colts de Indianápolis-Vikings de Minnesota, Dolphins de Miami-Jets de Nueva York y Browns de Cleveland-Titans de Tennessee.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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