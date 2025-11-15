Barcelona vuelve a golear al Real Madrid y mantiene su hegemonía en LaLiga Femenil

El Barcelona venció 4-0 al Real Madrid en el Clásico femenino disputado en el Estadi Olímpic de Montjuïc, un resultado que restablece una diferencia de siete puntos entre ambos equipos en la clasificación de LaLiga F, luego de 11 jornadas. El encuentro reunió a 36 mil 276 asistentes, una cifra que reflejó el interés que ha tomado este duelo desde la llegada del cuadro blanco al futbol femenil.

La victoria amplió el dominio del Barça en los enfrentamientos directos. Desde que el Real Madrid ingresó a la competición femenil, ambos equipos se han enfrentado en 22 ocasiones y el conjunto catalán ha salido vencedor en 21 de ellas. El único triunfo madridista ocurrió en marzo de este año, también en Montjuïc, en un partido que dejó discusiones y que cortó una racha histórica de las azulgranas.

En esta nueva edición, el Barcelona volvió a imponer su ritmo desde los primeros minutos. El equipo encontró espacios y manejó los tiempos del encuentro, mientras que el Madrid buscó reducir daños, sin éxito ante una ofensiva que mantuvo presión constante.