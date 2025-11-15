Barcelona vuelve a golear al Real Madrid y mantiene su hegemonía en LaLiga Femenil

Fútbol Internacional
/ 15 noviembre 2025
    Barcelona vuelve a golear al Real Madrid y mantiene su hegemonía en LaLiga Femenil
    La afición azulgrana respondió en el Estadi Olímpic con más de 36 mil asistentes al Clásico femenino. FOTO: X/BARCELONA

Con este triunfo, el conjunto azulgrana alcanzó 21 victorias en 22 enfrentamientos directos y reforzó su dominio histórico, liderado por Alexia Putellas y un doblete de Ewa Pajor

El Barcelona venció 4-0 al Real Madrid en el Clásico femenino disputado en el Estadi Olímpic de Montjuïc, un resultado que restablece una diferencia de siete puntos entre ambos equipos en la clasificación de LaLiga F, luego de 11 jornadas. El encuentro reunió a 36 mil 276 asistentes, una cifra que reflejó el interés que ha tomado este duelo desde la llegada del cuadro blanco al futbol femenil.

La victoria amplió el dominio del Barça en los enfrentamientos directos. Desde que el Real Madrid ingresó a la competición femenil, ambos equipos se han enfrentado en 22 ocasiones y el conjunto catalán ha salido vencedor en 21 de ellas. El único triunfo madridista ocurrió en marzo de este año, también en Montjuïc, en un partido que dejó discusiones y que cortó una racha histórica de las azulgranas.

En esta nueva edición, el Barcelona volvió a imponer su ritmo desde los primeros minutos. El equipo encontró espacios y manejó los tiempos del encuentro, mientras que el Madrid buscó reducir daños, sin éxito ante una ofensiva que mantuvo presión constante.

Las cifras históricas mantienen una diferencia amplia entre ambos clubes. En los 22 Clásicos femeninos, el Barcelona suma 86 goles frente a los 11 que ha marcado el Madrid. En varios de estos duelos han ocurrido resultados abultados que han alimentado la distancia: 9-1, 0-6 y 5-0 figuran entre los marcadores más recordados.

Pese al antecedente de la única victoria blanca registrada el 23 de marzo, el impulso no tuvo continuidad. El conjunto dirigido por Alberto Toril no logró equilibrar el partido y sufrió imprecisiones que el Barça aprovechó para ampliar su ventaja durante el encuentro del sábado.

En el plano individual, Alexia Putellas volvió a dejar una marca importante en la historia del duelo. La capitana se mantiene como la máxima anotadora en los enfrentamientos entre ambos equipos con 12 goles. Su presencia ha sido determinante en cada edición del Clásico, y su influencia sigue siendo un punto de referencia en la rivalidad.

A su lado, Ewa Pajor sumó protagonismo al firmar un doblete que la coloca con nueve anotaciones ante el Madrid, una cifra notable considerando su reciente llegada al club. La futbolista polaca incrementó la presión sobre la defensa rival y se afianza como una pieza clave en el ataque azulgrana.

El triunfo reafirma la distancia entre Barcelona y Real Madrid en la Liga F y mantiene la disputa por el liderato con un margen claro a favor de las azulgranas.

Temas


Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


Barcelona

Organizaciones


Real Madrid
LaLiga
FC Barcelona

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

