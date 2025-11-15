La NFL en el Bernabéu: un golpe de autoridad global

La NFL no llegó a Madrid a experimentar: llegó a demostrar poder. Su primer partido de temporada regular en España, en el renovado Santiago Bernabéu, es una operación quirúrgica de tecnología, negocio y estrategia global. Y pone a la liga en un nivel de expansión que ninguna otra competencia deportiva está alcanzando.

Lo primero que sorprende es el estadio. El Bernabéu no solo es bonito: es una máquina de alta ingeniería. Su cancha retráctil —que desaparece bajo tierra en seis piezas— permite que el recinto sea un escenario multiusos. Para cumplir con los estándares de la NFL, incluso tuvieron que ensanchar el campo, demoler butacas y extender la plataforma de concreto. Flexibilidad total.

La demanda fue brutal. Cuando la NFL abrió la venta de boletos, había 700 mil dispositivos conectados en la fila virtual. No son personas confirmadas, pero sí un termómetro claro del interés masivo: una avalancha digital para un estadio de 84 mil lugares. España estaba lista... y se quedó corta la oferta.