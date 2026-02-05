México cae ante Estados Unidos en el Flag Football Showcase previo al Super Bowl LX

La selección masculina de flag football de México sufrió una derrota ante Estados Unidos en el Flag Football Showcase, encuentro amistoso previo al Super Bowl LX, duelo que dejó claro el estado parejo de la rivalidad entre ambas naciones en esta disciplina del futbol americano.

El representativo mexicano no pudo imponerse ante el equipo estadounidense en la competencia reciente, con esto, el Tricolor pierde por octava vez contra su máximo rival.

Históricamente, los duelos entre México y Estados Unidos en flag football han sido intensos y con marcadores estrechos.

