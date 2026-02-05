México cae ante Estados Unidos en el Flag Football Showcase previo al Super Bowl LX

Fútbol Americano
/ 5 febrero 2026
    México cae ante Estados Unidos en el Flag Football Showcase previo al Super Bowl LX
    México y Estados Unidos se verán las caras en el Mundial de flag football en Alemania, con el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en juego. FOTO: X

Rivalidad continental se merma con la octava derrota del Tricolor ante su acérrimo rival en la disciplina de futbol americano

La selección masculina de flag football de México sufrió una derrota ante Estados Unidos en el Flag Football Showcase, encuentro amistoso previo al Super Bowl LX, duelo que dejó claro el estado parejo de la rivalidad entre ambas naciones en esta disciplina del futbol americano.

El representativo mexicano no pudo imponerse ante el equipo estadounidense en la competencia reciente, con esto, el Tricolor pierde por octava vez contra su máximo rival.

Históricamente, los duelos entre México y Estados Unidos en flag football han sido intensos y con marcadores estrechos.

En el Campeonato de las Américas IFAF 2023, el equipo estadounidense se impuso 40-36 ante México, y en el Campeonato Mundial IFAF 2021 en Israel, Estados Unidos también venció 44-41 al Tricolor en la final.

A nivel continental y mundial, los estadounidenses han tenido mayor regularidad en resultados, aunque México ha estado cerca de dar el golpe en varios partidos importantes.

Ese contexto convierte cada enfrentamiento en un punto de inflexión para el desarrollo del deporte en ambos países, con una clara competencia por el dominio regional.

A pesar de esta derrota, el flag football mexicano ha mostrado crecimiento y estabilidad en las últimas temporadas, incluyendo destacadas participaciones en torneos internacionales y una planificación rumbo al Mundial de Düsseldorf por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Antecedentes de la rivalidad: Campeonato Mundial IFAF 2021: Estados Unidos 44-41 México (final) y campeonato de las Américas IFAF 2023: Estados Unidos 40-36 México.

Este nuevo resultado reafirma la competitividad entre ambos equipos, con Estados Unidos consolidando su presencia en el podio, mientras que México continúa afinando su proyecto deportivo con el objetivo de dar un golpe trascendental en próximos torneos.

