Drew Brees y Larry Fitzgerald, entre los cuatro finalistas rumbo al Salón de la Fama de la NFL

El camino hacia la inmortalidad en la NFL comenzó a definirse y dos nombres sobresalen de inmediato.

Drew Brees y Larry Fitzgerald fueron incluidos entre los cuatro finalistas de primera elegibilidad rumbo al Pro Football Hall of Fame, dentro del proceso para integrar la Clase 2026.

El comité de selección redujo la lista a 15 finalistas de la era moderna, entre los cuales destacan estos cuatro jugadores que aparecen por primera vez en la boleta final.

Además de Brees y Fitzgerald, el grupo lo completan el ala cerrada Jason Witten y el corredor Frank Gore, todos con carreras que dejaron huella profunda en la liga.

Drew Brees, sinónimo de récords y liderazgo

Brees se retiró como uno de los pasadores más productivos en la historia de la NFL. El histórico mariscal de campo brilló durante 20 temporadas, la mayoría con los Saints de Nueva Orleans, franquicia a la que condujo al primer Super Bowl de su historia en la temporada 2009.

A lo largo de su carrera acumuló más de 80 mil yardas por pase, fue seleccionado 13 veces al Pro Bowl y se consolidó como referente de consistencia y precisión aérea.

Larry Fitzgerald, leyenda de los Cardinals

Por su parte, Fitzgerald construyó una trayectoria ejemplar como receptor abierto, jugando toda su carrera con los Cardinals de Arizona.

Se retiró como uno de los jugadores más respetados de la NFL, ubicado entre los mejores de todos los tiempos en recepciones y yardas aéreas.

Su impacto fue clave para que Arizona alcanzara el Super Bowl XLIII y su longevidad lo convirtió en un modelo de profesionalismo dentro y fuera del campo.