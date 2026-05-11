¿Cuándo fue la última vez que América, Tigres y Rayados quedaron fuera de Semifinales en Liga MX?

Durante los últimos años, hablar de fases finales en la Liga MX implicaba casi de manera automática la presencia de tres clubes: Club América, Tigres UANL y CF Monterrey. Sus plantillas millonarias, estabilidad deportiva y constante protagonismo los habían convertido en una especie de “habituales” en las semifinales. Por eso, el Clausura 2026 dejó un escenario poco común: ninguno de los tres está entre los cuatro mejores del torneo. El dato adquiere mayor relevancia porque no ocurría desde hace varios años que la antesala de la final se jugara sin la presencia simultánea de estos equipos, considerados actualmente entre los proyectos más poderosos del futbol mexicano.

Una ausencia regiomontana que no se veía desde 2021 En el caso de los clubes regios, la ausencia conjunta en semifinales no se veía desde el Guard1anes 2021. Aquella ocasión, Tigres UANL quedó fuera desde el repechaje ante Atlas, mientras que CF Monterrey fue eliminado por Santos Laguna en cuartos de final. Incluso, seis meses antes, en el Guard1anes 2020, tampoco hubo representación regiomontana en semifinales. Sin embargo, la diferencia con el presente radica en que ahora tampoco aparece Club América, un club que había construido una etapa de dominio reciente a partir del tricampeonato obtenido entre 2023 y 2024.

América y el fin de una etapa dominante La eliminación azulcrema profundiza un momento atípico para el equipo de Coapa. Desde el Apertura 2025, América dejó de instalarse en semifinales y comenzó a acumular tropiezos inesperados para un plantel acostumbrado a competir por títulos. Su caída en cuartos de final frente a Monterrey durante el Apertura 2025 terminó con una racha que se mantenía intacta desde 2021. Aquella serie parecía encaminada para las Águilas, pero un gol de Germán Berterame al minuto 93 silenció el entonces Estadio Ciudad de los Deportes y selló el 3-2 global para Rayados. Con ello, América quedó fuera de cuartos de final por primera vez en cuatro años. La última ocasión en que el conjunto azulcrema había sido eliminado en esa instancia fue en el Apertura 2021, cuando Club Universidad Nacional sorprendió al entonces líder general dirigido por Santiago Solari. Pumas remontó en el Estadio Azteca y avanzó con un global de 3-1.

Del sueño del tetracampeonato al año sin títulos El contraste resulta marcado si se considera que el 2025 arrancó para América con la ilusión de conquistar un tetracampeonato histórico tras haber ganado tres ligas consecutivas. No obstante, la derrota en la final del Clausura 2025 ante Deportivo Toluca Fútbol Club, la ausencia en el Mundial de Clubes y la posterior eliminación frente a Monterrey dejaron al club sin títulos durante un año que parecía destinado a consolidar una época. Realidades distintas en Tigres y Rayados Mientras tanto, la realidad de los equipos regiomontanos también muestra matices distintos. Tigres, ahora bajo el proyecto encabezado por Guido Pizarro, al menos logró instalarse en la Liguilla antes de ser eliminado. Además, mantiene viva la posibilidad de competir por un título internacional en la Concacaf. Rayados, en cambio, atraviesa un semestre de reestructuración. La salida de Domènec Torrent, el interinato de Nicolás Sánchez y los cambios en la dirección deportiva reflejan un proyecto que todavía busca estabilidad pese a la inversión realizada en su plantilla.

Una semifinal distinta en la Liga MX La ausencia simultánea de América, Tigres y Monterrey abre paso a una semifinal distinta, lejos de los nombres que dominaron la conversación reciente del futbol mexicano. También representa una señal de que, al menos en este torneo, el poder económico y las plantillas profundas no fueron suficientes para garantizar protagonismo en la recta final.

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