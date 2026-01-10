Falcons nombran a exQB, Matt Ryan, como nuevo presidente de operaciones

Los Falcons de Atlanta iniciaron una nueva etapa en su estructura deportiva al anunciar el nombramiento de Matt Ryan como su nuevo presidente de operaciones de futbol americano, un puesto de reciente creación que tendrá control directo sobre las decisiones deportivas clave de la franquicia.

Ryan, considerado el jugador más emblemático en la historia de Atlanta, regresa a la organización tras su retiro como profesional.

El exmariscal de campo jugó 14 temporadas con los Falcons, fue nombrado Jugador Más Valioso de la NFL en 2016 y llevó al equipo al Super Bowl LI, además de establecer múltiples récords de la franquicia en yardas y pases de anotación.

TE PUEDE INTERESAR: Indiana aplasta a Oregon y cita Final colegial ante Miami