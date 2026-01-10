Falcons nombran a exQB, Matt Ryan, como nuevo presidente de operaciones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La franquicia apuesta por su máximo referente histórico para liderar la reestructuración deportiva, con control en la elección del head coach y el gerente general
Los Falcons de Atlanta iniciaron una nueva etapa en su estructura deportiva al anunciar el nombramiento de Matt Ryan como su nuevo presidente de operaciones de futbol americano, un puesto de reciente creación que tendrá control directo sobre las decisiones deportivas clave de la franquicia.
Ryan, considerado el jugador más emblemático en la historia de Atlanta, regresa a la organización tras su retiro como profesional.
El exmariscal de campo jugó 14 temporadas con los Falcons, fue nombrado Jugador Más Valioso de la NFL en 2016 y llevó al equipo al Super Bowl LI, además de establecer múltiples récords de la franquicia en yardas y pases de anotación.
TE PUEDE INTERESAR: Indiana aplasta a Oregon y cita Final colegial ante Miami
Tras dejar los emparrillados, se desempeñó como analista de televisión, etapa que concluye para asumir este nuevo reto ejecutivo.
De acuerdo con el anuncio oficial, el exquarterback tendrá un rol central en la reestructuración deportiva del equipo.
Entre sus principales responsabilidades estarán la supervisión del área de futbol americano, así como la búsqueda y contratación del nuevo head coach y del gerente general, convirtiéndose en el principal enlace entre la propiedad y el área técnica.
El propietario del equipo, Arthur Blank, destacó que la elección de Ryan se basó en su profundo conocimiento del juego, su liderazgo y su entendimiento de la cultura de la organización, pese a no contar con experiencia previa en puestos directivos dentro de la NFL.
La directiva confía en que su visión ayude a construir un proyecto competitivo a largo plazo.
La creación de este cargo forma parte de una reorganización más amplia dentro de los Falcons, quienes buscan redefinir su rumbo deportivo tras temporadas irregulares.
Con Matt Ryan al frente de las operaciones de futbol americano, Atlanta apuesta por una figura histórica de la franquicia para encabezar un proceso de reconstrucción que devuelva al equipo a la pelea por los playoffs.