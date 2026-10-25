Falcons sorprenden a 49ers y les quitan el invicto en la NFL 2026 con una victoria inesperada

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    Falcons sorprenden a 49ers y les quitan el invicto en la NFL 2026 con una victoria inesperada
    La defensiva de los Falcons de Atlanta fue determinante para terminar con la marcha perfecta de los 49ers de San Francisco. FOTO: AP

Michael Penix Jr. lanzó tres pases de touchdown y la defensiva de Atlanta provocó cuatro pérdidas de balón para frenar a San Francisco

Los Falcons de Atlanta dieron la sorpresa de la Semana 7 de la NFL 2026.

En el Mercedes-Benz Stadium derrotaron 29-20 a los 49ers de San Francisco, les arrebataron el invicto y frenaron a un equipo que había ganado sus primeros seis encuentros de la temporada.

Michael Penix Jr. encabezó la sorpresa con tres pases de anotación, 213 yardas y ninguna intercepción.

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El mariscal encontró en las diagonales a Nick Muse, Kyle Pitts y Drake London, mientras la defensiva de Atlanta provocó cuatro pérdidas de balón que inclinaron el resultado.

San Francisco comenzó mejor. Christian McCaffrey abrió el marcador con un acarreo de una yarda y Kaelon Black amplió la ventaja con una escapada de 30.

Sin embargo, los Falcons resistieron la presión y llegaron al descanso dos puntos abajo, 14-12, tras un touchdown de Muse y dos goles de campo de Nick Folk.

La reacción local tomó forma después del medio tiempo. Penix conectó un pase de cinco yardas con Pitts para colocar el 19-14 y, al comenzar el último cuarto, halló a London en una jugada de 21 yardas que extendió la diferencia a 26-14.

Los 49ers se negaron a rendirse. Brock Purdy encontró a Kyle Juszczyk con un envío para acercarse 26-20, aunque Eddy Piñeiro falló el punto extra.

Con el encuentro todavía abierto, el novato Kendal Daniels interceptó a Purdy y facilitó un gol de campo de Folk que dio más tranquilidad a Atlanta.

Daniels también recuperó un balón suelto de George Kittle en el cierre.

Su actuación coronó una jornada en la que San Francisco acumuló dos intercepciones y dos balones perdidos, después de haber entregado la posesión solamente seis veces en sus primeros seis partidos.

Purdy terminó con 288 yardas y un touchdown por pase, pero sus dos intercepciones pesaron más que las 400 yardas totales obtenidas por los visitantes.

McCaffrey, además, estuvo limitado por una molestia en el muslo y apenas sumó 39 yardas terrestres.

Con este triunfo, Atlanta cortó una racha de dos derrotas y mejoró su marca a 3-4, además de celebrar su primera victoria como local.

Los 49ers quedaron con registro de 6-1: siguen entre los protagonistas de la Conferencia Nacional, pero ya no pueden presumir una temporada perfecta.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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