Falcons vs Packers: Michael Penix Jr. vuelve para encender el TNF en Lambeau Field

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    Falcons vs Packers: Michael Penix Jr. vuelve para encender el TNF en Lambeau Field
    Michael Penix Jr. reaparecerá con Atlanta ante unos Packers que disputarán su primer juego en Lambeau Field durante la temporada 2026. FOTO: NFL

Atlanta busca su primera victoria de 2026 con Penix Jr. de regreso, mientras Green Bay recibe el duelo con varias bajas sensibles

El Thursday Night Football de la Semana 3 enfrentará este jueves a dos equipos con urgencias distintas. Los Falcons de Atlanta (0-2) visitarán a los Packers de Green Bay (1-1) en Lambeau Field, en un duelo marcado por el regreso de Michael Penix Jr. y las bajas del conjunto local.

Atlanta llega a Wisconsin después de un inicio complicado. Perdió 20-13 ante Pittsburgh y luego fue superado 34-3 por Carolina, encuentro en el que Cooper Rush terminó con 86 yardas por pase, dos intercepciones y un balón suelto.

Los Falcons son, además, el único ataque que no ha pisado la zona roja en las primeras dos jornadas.

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La gran novedad será Michael Penix Jr., quien debutará en la temporada tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en noviembre de 2025.

El quarterback será titular, mientras Tua Tagovailoa, recuperado de una lesión en el oblicuo, estará disponible como suplente. Días antes de recibir el alta, Penix adelantó: “Estoy cerca... me siento realmente bien y estamos avanzando cada día”.

El regreso del pasador podría ayudar a explotar mejor a Bijan Robinson, quien suma 155 yardas terrestres y 99 por recepción. Sin embargo, Atlanta tendrá ausencias sensibles.

El cornerback A.J. Terrell fue colocado en la reserva de lesionados y Samson Ebukam quedó descartado por una lesión en el tendón de la corva. Billy Bowman aparece como cuestionable.

Green Bay busca confirmar la reacción que mostró el domingo. Los Packers debutaron con derrota 39-22 ante Minnesota, pero levantaron un déficit de 10 puntos en el último cuarto frente a los Jets para imponerse 20-17 en tiempo extra.

Jordan Love lanzó para 145 yardas y dos touchdowns, mientras Christian Watson y Matthew Golden respondieron en momentos importantes.

El problema para Matt LaFleur está en la enfermería. Jayden Reed quedó fuera por una lesión en el cuello y Zach Bako-Bewele también será baja después de sufrir una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

El guardia Aaron Banks tampoco jugará, mientras Javon Hargrave y Anthony Campbell están cuestionables.

LaFleur resumió el desafío de competir con tantas bajas: “A nadie le importan las circunstancias. Es la situación que tenemos y hay que encontrar la forma de seguir jugando futbol ganador”.

Green Bay afrontará, además, su primer partido de temporada regular en casa después de abrir el calendario con dos visitas.

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Además, será el primero de tres juegos consecutivos en horario estelar para los Falcons. Falcons contra Packers presenta un choque de necesidades.

Atlanta intenta evitar un 0-3 y reactivar su ataque con Penix, mientras Green Bay busca colocarse con marca ganadora y sostener el impulso de su remontada en Nueva York.

¿A qué hora y dónde ver Falcons vs Packers?

El partido comenzará a las 6:15 de la tarde, este jueves en Lambeau Field. La transmisión será por Prime Video, plataforma que también contará con la señal de TNF en Español.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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