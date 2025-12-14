Fin de la dinastía Chiefs: Kansas City pierde ante Chargers y están eliminados de Playoffs por primera vez desde 2014
La derrota ante Los Ángeles en la Semana 15 confirmó la eliminación de Chiefs, rompiendo una racha de más de 10 años
Los Chiefs de Kansas City vivieron una de las noches más duras de la era reciente al quedar oficialmente eliminados de los Playoffs de la NFL 2025, luego de perder 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles en la Semana 15.
El resultado no solo complicó su cierre de Temporada, sino que confirmó el fin de una racha que se había extendido durante casi una década.
Con este descalabro, Kansas City quedó fuera de la postemporada por primera vez desde la Temporada 2014, lo que significa que el equipo acumuló 10 clasificaciones consecutivas a los Playoffs entre 2015 y 2024, una de las rachas activas más largas de la liga hasta este fin de semana.
La eliminación marca un quiebre inesperado para una franquicia acostumbrada a pelear en enero.
El partido disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium fue cerrado de principio a fin.
Los Chiefs lograron mantenerse en la pelea, pero su ofensiva volvió a mostrar inconsistencias.
Patrick Mahomes terminó limitado, sin pases de anotación y con una producción ofensiva muy por debajo de lo habitual, mientras que la defensiva de los Chargers supo capitalizar los errores clave.
Los Chargers de Los Ángeles inclinaron el encuentro a su favor gracias a la efectividad de su ataque en momentos puntuales y a la precisión de Cameron Dicker, cuyos goles de campo fueron determinantes para sellar la victoria.
Kansas City tuvo oportunidades para empatar o ganar el duelo, pero no logró concretarlas.
La noche fue aún más complicada para los Chiefs debido a la lesión de rodilla que sufrió Mahomes en los minutos finales del partido, cuando intentaba comandar una última serie ofensiva.
El mariscal tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego y su estado físico quedó bajo observación, sumando preocupación a un cierre de campaña ya golpeado.
Más allá del resultado inmediato, la derrota ante los Chargers simboliza el final de una era de dominio para Kansas City.
Desde la consolidación de Mahomes como titular, los Chiefs se habían convertido en un habitual de los Playoffs, con múltiples campeonatos divisionales, finales de conferencia y tres títulos de Super Bowl que marcaron una época en la NFL.
Con récord negativo y sin opciones matemáticas de avanzar, los Chiefs de Kansas City deberán afrontar las últimas semanas de la temporada regular pensando ya en el futuro.
La franquicia entra en un periodo de reflexión y ajustes, consciente de que, por primera vez en 10 años, el mes de enero se vivirá lejos de la postemporada.