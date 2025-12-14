Fin de la dinastía Chiefs: Kansas City pierde ante Chargers y están eliminados de Playoffs por primera vez desde 2014

Fútbol Americano
/ 14 diciembre 2025
    Fin de la dinastía Chiefs: Kansas City pierde ante Chargers y están eliminados de Playoffs por primera vez desde 2014
    Los Chiefs de Kansas City quedaron oficialmente eliminados de los Playoffs tras la derrota ante los Chargers de Los Ángeles en Arrowhead. FOTO: AP

La derrota ante Los Ángeles en la Semana 15 confirmó la eliminación de Chiefs, rompiendo una racha de más de 10 años

Los Chiefs de Kansas City vivieron una de las noches más duras de la era reciente al quedar oficialmente eliminados de los Playoffs de la NFL 2025, luego de perder 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles en la Semana 15.

El resultado no solo complicó su cierre de Temporada, sino que confirmó el fin de una racha que se había extendido durante casi una década.

Con este descalabro, Kansas City quedó fuera de la postemporada por primera vez desde la Temporada 2014, lo que significa que el equipo acumuló 10 clasificaciones consecutivas a los Playoffs entre 2015 y 2024, una de las rachas activas más largas de la liga hasta este fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

La eliminación marca un quiebre inesperado para una franquicia acostumbrada a pelear en enero.

El partido disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium fue cerrado de principio a fin.

Los Chiefs lograron mantenerse en la pelea, pero su ofensiva volvió a mostrar inconsistencias.

Patrick Mahomes terminó limitado, sin pases de anotación y con una producción ofensiva muy por debajo de lo habitual, mientras que la defensiva de los Chargers supo capitalizar los errores clave.

Los Chargers de Los Ángeles inclinaron el encuentro a su favor gracias a la efectividad de su ataque en momentos puntuales y a la precisión de Cameron Dicker, cuyos goles de campo fueron determinantes para sellar la victoria.

Kansas City tuvo oportunidades para empatar o ganar el duelo, pero no logró concretarlas.

La noche fue aún más complicada para los Chiefs debido a la lesión de rodilla que sufrió Mahomes en los minutos finales del partido, cuando intentaba comandar una última serie ofensiva.

El mariscal tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego y su estado físico quedó bajo observación, sumando preocupación a un cierre de campaña ya golpeado.

Más allá del resultado inmediato, la derrota ante los Chargers simboliza el final de una era de dominio para Kansas City.

Desde la consolidación de Mahomes como titular, los Chiefs se habían convertido en un habitual de los Playoffs, con múltiples campeonatos divisionales, finales de conferencia y tres títulos de Super Bowl que marcaron una época en la NFL.

Con récord negativo y sin opciones matemáticas de avanzar, los Chiefs de Kansas City deberán afrontar las últimas semanas de la temporada regular pensando ya en el futuro.

La franquicia entra en un periodo de reflexión y ajustes, consciente de que, por primera vez en 10 años, el mes de enero se vivirá lejos de la postemporada.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Kansas City

Personajes


Travis Kelce
Patrick Mahomes

Organizaciones


NFL
Kansas City Chiefs
Los Angeles Chargers

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

Luisa y Juan Carlos proponen, se divierten y hacen de la cocina un auténtico lugar de creación.

Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra: el arte de cocinar (y debatir) en pareja
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Analistas consideran difícil que la situación cambie de manera drástica el próximo año.

Pemex arranca sexenio con la peor caída de inversión en décadas
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón