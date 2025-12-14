Fin de la dinastía Chiefs: Kansas City pierde ante Chargers y están eliminados de Playoffs por primera vez desde 2014

Los Chiefs de Kansas City vivieron una de las noches más duras de la era reciente al quedar oficialmente eliminados de los Playoffs de la NFL 2025, luego de perder 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles en la Semana 15. El resultado no solo complicó su cierre de Temporada, sino que confirmó el fin de una racha que se había extendido durante casi una década. Con este descalabro, Kansas City quedó fuera de la postemporada por primera vez desde la Temporada 2014, lo que significa que el equipo acumuló 10 clasificaciones consecutivas a los Playoffs entre 2015 y 2024, una de las rachas activas más largas de la liga hasta este fin de semana. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada La eliminación marca un quiebre inesperado para una franquicia acostumbrada a pelear en enero.

El partido disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium fue cerrado de principio a fin. Los Chiefs lograron mantenerse en la pelea, pero su ofensiva volvió a mostrar inconsistencias. Patrick Mahomes terminó limitado, sin pases de anotación y con una producción ofensiva muy por debajo de lo habitual, mientras que la defensiva de los Chargers supo capitalizar los errores clave. Los Chargers de Los Ángeles inclinaron el encuentro a su favor gracias a la efectividad de su ataque en momentos puntuales y a la precisión de Cameron Dicker, cuyos goles de campo fueron determinantes para sellar la victoria. Kansas City tuvo oportunidades para empatar o ganar el duelo, pero no logró concretarlas. La noche fue aún más complicada para los Chiefs debido a la lesión de rodilla que sufrió Mahomes en los minutos finales del partido, cuando intentaba comandar una última serie ofensiva. El mariscal tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego y su estado físico quedó bajo observación, sumando preocupación a un cierre de campaña ya golpeado. Más allá del resultado inmediato, la derrota ante los Chargers simboliza el final de una era de dominio para Kansas City.