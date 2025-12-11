Final dramático: Falcons superan 29-28 a Buccaneers con gol de 43 yardas

Fútbol Americano
/ 11 diciembre 2025
    Final dramático: Falcons superan 29-28 a Buccaneers con gol de 43 yardas
    Dee Alford interceptó a Baker Mayfield, jugada que abrió la puerta al regreso de Atlanta. FOTO: AP

Kirk Cousins lanzó tres pases de anotación y Kyle Pitts firmó una actuación clave para la remontada

Los Falcons de Atlanta salieron del Estadio Raymond James con un triunfo por 29-28 después de que Zane Gonzalez conectó un gol de campo de 43 yardas cuando el reloj llegó a cero. El duelo del jueves por la noche avanzó con cambios constantes en el control del marcador y con ambos equipos intentando ajustar sobre la marcha.

El encuentro comenzó con despejes de ambos lados hasta que los Buccaneers de Tampa Bay armaron una serie prolongada de 11 jugadas y 83 yardas, cerrada por una carrera de una yarda de Sean Tucker. En esa acción, el cuerpo técnico utilizó a Vita Vea como bloqueador adicional. Antes de ese avance, una recepción de 20 yardas de Jalen McMillan había sido anulada tras revisión.

La respuesta de Atlanta llegó más tarde, luego de que un gol de campo de Gonzalez fuera borrado por una infracción defensiva. Con la oportunidad extendida, Kirk Cousins conectó un pase de ocho yardas a Kyle Pitts Jr., igualando el marcador al inicio del segundo cuarto.

Tampa Bay volvió a ponerse arriba con un intento de 49 yardas de Chase McLaughlin, después de avances individuales de Mike Evans, Emeka Egbuka y McMillan. Los Falcons contestaron de inmediato con un ataque rápido de cuatro jugadas: Pitts recorrió 35 yardas y más tarde atrapó un pase de 17 yardas de Cousins, colocando el marcador 14-10. Los Bucs recortaron con otro gol de campo de McLaughlin desde 52 yardas antes del descanso.

En la segunda mitad, Tampa Bay armó una ofensiva de 90 yardas culminada con un envío de seis yardas hacia Devin Culp. Evans volvió a destacar con una recepción de 45 yardas que impulsó otra serie, pero esta terminó en despeje. La defensa local recuperó el balón cuando Christian Izien provocó un balón suelto a Bijan Robinson, y Jacob Parrish lo aseguró en la yarda 25. De esa posición, Baker Mayfield encontró a Chris Godwin Jr. para un pase de tres yardas y, tras la conversión, los Bucs tomaron ventaja de 28-14.

Los Falcons redujeron la diferencia con una carrera de seis yardas de Robinson. Después, Dee Alford interceptó a Mayfield, permitiendo que Atlanta avanzara a un nuevo pase anotador de Cousins a Pitts. Otra conversión fallida dejó la pizarra 28-26.

En la parte final, un balón suelto tras captura de Haason Reddick derivó en una recuperación simultánea que mantuvo a Atlanta en posesión. Con esa oportunidad, Gonzalez acertó desde 43 yardas y aseguró la victoria visitante.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Tampa

Organizaciones


NFL
Tampa Bay Buccaneers
Atlanta Falcons

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

