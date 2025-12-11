Ángel Correa marca y Tigres toma ventaja mínima sobre Toluca en la Final de Ida del Apertura 2025

Los Tigres salieron del Estadio Universitario con una ventaja de 1-0 en la Final de Ida del Apertura 2025 después de un partido en el que dominaron la mayor parte del tiempo, pero solo pudieron concretar gracias a un error del portero Hugo González, aprovechado por Ángel Correa al inicio del segundo tiempo. El juego comenzó con un Toluca replegado, intentando recuperar la pelota para atacar mediante transiciones rápidas. Los locales buscaron instalarse desde temprano en campo rival. El primer aviso fue al minuto 5, cuando Juan Brunetta ejecutó una jugada preparada en tiro libre y disparó desde fuera del área, aunque el balón salió por encima. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto cuestan los boletos de México en el Mundial 2026?: precios del juego inaugural y la tercera etapa de venta de FIFA La actividad ofensiva creció con dos apariciones de Jesús Garza. La primera, un tiro por derecha que fue desviado por un defensor y obligó a Hugo González a reaccionar para enviar el balón a tiro de esquina. Más tarde, al 31’, Diego Lainez intentó sorprender con un disparo de larga distancia que el portero también desvió.

El ritmo cambió radicalmente al iniciar el segundo tiempo. En el minuto 46, Hugo González intentó despejar desde su área, pero entregó el balón a Lainez, quien asistió de inmediato a Ángel Correa. El argentino definió para colocar el 1-0 en el marcador, en una jugada que modificó el rumbo del encuentro. La reacción del Toluca fue inmediata. Dos minutos después, Paulinho habilitó al Canelo Angulo, quien remató dentro del área. El balón pasó entre las piernas de Nahuel Guzmán, pero perdió velocidad por el estado del césped y permitió que Jesús Garza despejara en la línea, evitando el empate. Los felinos estuvieron cerca de aumentar la ventaja al 68’, cuando Ángel Correa superó a Everardo López dentro del área y quedó frente al arquero, pero su disparo salió apenas desviado del poste derecho. La respuesta más clara de los visitantes llegó al 72’. Joaquim rechazó un balón hacia la media luna, donde Robert Morales conectó de aire, pero su intento terminó por arriba del arco de Guzmán. El partido tuvo un cierre movido. Jesús Angulo salió al minuto 84 por molestias en la rodilla izquierda, una lesión que arrastra desde el duelo ante Cruz Azul. Minutos después, al 91’, Robert Morales fue expulsado tras una falta sobre Joaquim, dejando al Toluca con diez jugadores.