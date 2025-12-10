Semana 15 de la NFL: Buccaneers es favorito ante Falcons en la NFC Sur

Se inaugura la semana 15 de la NFL, ya sin equipos con descanso y entrando a la recta final de la temporada regular, con unos urgidos Buccaneers favoritos en casa por 4 puntos, recibiendo a su rival de división, los alicaídos Atlanta Falcons. La línea para las altas y bajas está situada en 44.5, y vale la pena mencionar que el “spread” estuvo en 5.5 durante el lunes y, al momento de redactar esta columna en martes por la noche, se encuentra en -4.

Se presenta una batalla crucial en la división Sur de la NFC, donde los Buccaneers están en una posición de “deben ganar” para mantener vivas sus esperanzas de playoffs, mientras que los Falcons juegan por el orgullo después de ser eliminados matemáticamente.

Los Buccaneers (7-6) están actualmente empatados en el liderato de la NFC Sur con los Carolina Panthers y necesitan una victoria para mantener su posición y controlar su propio destino en la carrera por los playoffs, especialmente después de una dura derrota ante los Saints la semana anterior. Al resultado negativo en el marcador se le suma el apartado de las lesiones, un rubro en el que Tampa Bay ha sufrido toda la temporada: ahora pierde al guardia titular Bredeson y probablemente a los defensivos titulares Smith y Reddick. El último mes refleja hacia dónde se dirige este equipo: solo ganaron un encuentro en noviembre, que a la postre representó el único triunfo en cinco partidos.