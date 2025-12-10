Semana 15 de la NFL: Buccaneers es favorito ante Falcons en la NFC Sur
Las lesiones y el momento reciente de ambos equipos marcan la antesala del duelo en la NFC Sur.
Se inaugura la semana 15 de la NFL, ya sin equipos con descanso y entrando a la recta final de la temporada regular, con unos urgidos Buccaneers favoritos en casa por 4 puntos, recibiendo a su rival de división, los alicaídos Atlanta Falcons. La línea para las altas y bajas está situada en 44.5, y vale la pena mencionar que el “spread” estuvo en 5.5 durante el lunes y, al momento de redactar esta columna en martes por la noche, se encuentra en -4.
Se presenta una batalla crucial en la división Sur de la NFC, donde los Buccaneers están en una posición de “deben ganar” para mantener vivas sus esperanzas de playoffs, mientras que los Falcons juegan por el orgullo después de ser eliminados matemáticamente.
Los Buccaneers (7-6) están actualmente empatados en el liderato de la NFC Sur con los Carolina Panthers y necesitan una victoria para mantener su posición y controlar su propio destino en la carrera por los playoffs, especialmente después de una dura derrota ante los Saints la semana anterior. Al resultado negativo en el marcador se le suma el apartado de las lesiones, un rubro en el que Tampa Bay ha sufrido toda la temporada: ahora pierde al guardia titular Bredeson y probablemente a los defensivos titulares Smith y Reddick. El último mes refleja hacia dónde se dirige este equipo: solo ganaron un encuentro en noviembre, que a la postre representó el único triunfo en cinco partidos.
Por su parte, los Falcons solo han ganado dos partidos en los últimos dos meses, situación que los ha llevado a la eliminación en la carrera por la postemporada. El tema de las lesiones tampoco les ha ayudado, al tener a Penix Jr. fuera desde hace algunas semanas, junto con su receptor estrella London.
La situación que vive Atlanta podría describirse con esta frase: cuando toda esperanza se ha ido, todo lo que te queda es alivio. Nada mejor que aliviarse agüitándole la fiesta a un rival de división en una situación de urgencia. B. Robinson se enfrenta, en estadísticas, a una defensa decente pero probablemente sin titulares por lesión, como Smith (safety) y Reddick (LB), lo que dificultará aún más contener a alguien como Bijan Robinson, quien, si bien en el primer enfrentamiento corrió solamente para 24 yardas, tuvo seis recepciones para 100 yardas y un touchdown.
Si la ofensiva que comanda Mayfield había estado batallando por las ausencias tanto de receptores como de corredores, ahora, sin su guardia titular, se acentuarán las dificultades. En la zona roja apenas tienen una efectividad del 50% (puesto 25 de la liga), y ahí es justo donde Atlanta aprieta, ya que es el número 12 de la liga. Incluso la semana pasada, cuando fueron apaleados, en este rubro mantuvieron a Seattle en 50%.
Aunque creo que será un partido con pocos puntos, para el pick oficial me iré con los puntos, considerando que los locales son el lugar 30 defendiendo su zona roja, lo que a la postre pienso será una gran ventaja para los visitantes, explotando de por sí una defensa mediocre, ahora disminuida por las lesiones.
Vamos con Atlanta en +4.
Falcons @ Buccaneers -4, 44.5
