Giants sorprenden a los Eagles con brillante actuación de Cam Skattebo en la Semana 6

Fútbol Americano
/ 9 octubre 2025
    Giants sorprenden a los Eagles con brillante actuación de Cam Skattebo en la Semana 6
    Cam Skattebo fue la figura del encuentro al conseguir tres touchdowns terrestres en la victoria de los Giants de Nueva York. FOTO: AP

El corredor novato Cam Skattebo lideró la victoria con tres anotaciones por tierra, mientras la defensiva neoyorquina limitó a Jalen Hurts y forzó una intercepción clave en el último cuarto

La Semana 6 de la NFL comenzó con una sorpresa en el MetLife Stadium. Los Giants de Nueva York derrotaron 34-17 a los Eagles de Filadelfia, con una destacada actuación del corredor novato Cam Skattebo, autor de tres touchdowns por tierra.

Los Eagles, con marca de 4-1, iniciaron con un gol de campo de Jake Elliott desde 42 yardas. Pero los Giants respondieron rápido: el mariscal novato Jaxson Dart escapó 20 yardas hasta la zona de anotación para poner a los locales al frente.

El intercambio de puntos continuó en el primer cuarto. Dart lanzó un pase de 35 yardas a Wen’Dale Robinson para ampliar la ventaja, aunque fallaron el punto extra. Filadelfia reaccionó con un pase corto de Jalen Hurts a Dallas Goedert para acercarse en el marcador.

En el segundo cuarto, los Eagles retomaron la ventaja con el tradicional “tush-push”, donde Hurts se impulsó detrás de su línea ofensiva para anotar desde una yarda. La jugada generó polémica por un posible fuera de lugar no sancionado.

Sin embargo, antes del descanso, los Giants recuperaron el control del encuentro. Cam Skattebo anotó su primer touchdown del juego con un acarreo de cuatro yardas que levantó al público del MetLife Stadium.

La segunda mitad inició con ofensivas sin éxito para ambos equipos. En su segunda serie del tercer cuarto, Nueva York encontró ritmo: una serie de 10 jugadas y 56 yardas culminó con otra anotación de Skattebo, quien cruzó el plano tras un esfuerzo de una yarda.

Tanto Dart como Skattebo salieron momentáneamente del campo por evaluaciones de conmoción, pero regresaron minutos después. En su breve sustitución, Russell Wilson fue abucheado por la afición.

El momento decisivo llegó en el último cuarto. Jalen Hurts sufrió su primera intercepción en 11 juegos, cuando Cordale Flott tomó el balón en zona roja y lo devolvió 68 yardas hasta la yarda 23 del campo rival. Esa jugada preparó el terreno para el tercer touchdown de Skattebo, nuevamente por tierra, que sentenció el marcador.

Con el resultado, los Giants mejoran su marca a 2-4 y ganan confianza tras un inicio complicado. Los Eagles, por su parte, caen a 4-2 y pierden su racha de tres victorias consecutivas, además de dejar dudas en su ofensiva.

Nueva York visitará a los Commanders de Washington en la próxima jornada, mientras Filadelfia buscará recuperarse ante los Cowboys de Dallas.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

