Giants sorprenden a los Eagles con brillante actuación de Cam Skattebo en la Semana 6

La Semana 6 de la NFL comenzó con una sorpresa en el MetLife Stadium. Los Giants de Nueva York derrotaron 34-17 a los Eagles de Filadelfia, con una destacada actuación del corredor novato Cam Skattebo, autor de tres touchdowns por tierra. Los Eagles, con marca de 4-1, iniciaron con un gol de campo de Jake Elliott desde 42 yardas. Pero los Giants respondieron rápido: el mariscal novato Jaxson Dart escapó 20 yardas hasta la zona de anotación para poner a los locales al frente. El intercambio de puntos continuó en el primer cuarto. Dart lanzó un pase de 35 yardas a Wen'Dale Robinson para ampliar la ventaja, aunque fallaron el punto extra. Filadelfia reaccionó con un pase corto de Jalen Hurts a Dallas Goedert para acercarse en el marcador.

En el segundo cuarto, los Eagles retomaron la ventaja con el tradicional “tush-push”, donde Hurts se impulsó detrás de su línea ofensiva para anotar desde una yarda. La jugada generó polémica por un posible fuera de lugar no sancionado. Sin embargo, antes del descanso, los Giants recuperaron el control del encuentro. Cam Skattebo anotó su primer touchdown del juego con un acarreo de cuatro yardas que levantó al público del MetLife Stadium. La segunda mitad inició con ofensivas sin éxito para ambos equipos. En su segunda serie del tercer cuarto, Nueva York encontró ritmo: una serie de 10 jugadas y 56 yardas culminó con otra anotación de Skattebo, quien cruzó el plano tras un esfuerzo de una yarda. Tanto Dart como Skattebo salieron momentáneamente del campo por evaluaciones de conmoción, pero regresaron minutos después. En su breve sustitución, Russell Wilson fue abucheado por la afición.