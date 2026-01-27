Joe Brady es nombrado head coach de los Bills de Búfalo

    Joe Brady asume como nuevo head coach de los Bills de Búfalo, tras su etapa como coordinador ofensivo y su trabajo directo con el quarterback Josh Allen. FOTO: ESPECIAL

La franquicia apuesta por la continuidad ofensiva al promover a Brady, con la misión de potenciar a Josh Allen y llevar a los Bills al Super Bowl en la NFL

Los Bills de Búfalo han oficializado la promoción de Joe Brady como su nuevo entrenador en jefe, fichándolo con un contrato por cinco años para liderar al equipo a partir de la Temporada 2026 de la NFL.

Brady, de 36 años, toma el mando tras la salida de Sean McDermott, quien fue despedido el pasado 19 de enero luego de nueve temporadas al frente del equipo, en las que llevó a los Bills a ocho apariciones en playoffs pero sin conseguir un título de Super Bowl.

Joe estaba ya en la organización de Búfalo desde el 2022, cuando ingresó como entrenador de mariscales de campo. Tras asumir como coordinador ofensivo interino durante la temporada 2023, fue promovido a coordinador ofensivo de tiempo completo para las campañas 2024 y 2025.

Bajo su liderazgo, la ofensiva de los Bills destacó dentro de la NFL, ubicándose entre las más productivas de la liga.

Antes de su paso por Búfalo, Brady fue coordinador ofensivo de los Panthers de Carolina (2020-2021) y ganó notoriedad como coordinador de juego aéreo y entrenador de receptores en LSU, con quienes fue parte del campeonato nacional universitario de 2019 y obtuvo el Broyles Award al mejor asistente ofensivo del fútbol americano universitario.

La decisión representa una apuesta clara por la continuidad ofensiva dentro de la franquicia, en especial por su fuerte relación con el mariscal de campo Josh Allen, figura clave del equipo.

Sin embargo, el nombramiento de Brady también implica un reto considerable: aún no ha tenido experiencia previa como entrenador en jefe y ahora deberá demostrar su capacidad para guiar a los Bills más allá de las expectativas altas de la organización y del exigente mercado de Búfalo.

Con Joe Brady al mando, los Bills buscarán mejorar su actuación tras la eliminación en la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL.

