Joe Brady es nombrado head coach de los Bills de Búfalo

Los Bills de Búfalo han oficializado la promoción de Joe Brady como su nuevo entrenador en jefe, fichándolo con un contrato por cinco años para liderar al equipo a partir de la Temporada 2026 de la NFL.

Brady, de 36 años, toma el mando tras la salida de Sean McDermott, quien fue despedido el pasado 19 de enero luego de nueve temporadas al frente del equipo, en las que llevó a los Bills a ocho apariciones en playoffs pero sin conseguir un título de Super Bowl.

Joe estaba ya en la organización de Búfalo desde el 2022, cuando ingresó como entrenador de mariscales de campo. Tras asumir como coordinador ofensivo interino durante la temporada 2023, fue promovido a coordinador ofensivo de tiempo completo para las campañas 2024 y 2025.

Bajo su liderazgo, la ofensiva de los Bills destacó dentro de la NFL, ubicándose entre las más productivas de la liga.

Antes de su paso por Búfalo, Brady fue coordinador ofensivo de los Panthers de Carolina (2020-2021) y ganó notoriedad como coordinador de juego aéreo y entrenador de receptores en LSU, con quienes fue parte del campeonato nacional universitario de 2019 y obtuvo el Broyles Award al mejor asistente ofensivo del fútbol americano universitario.