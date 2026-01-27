La Champions League define todo en una última jornada: horarios y transmisión de los 18 partidos en México

La última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 llega este miércoles 28 de enero, con los 36 equipos en acción simultánea en lo que representa el cierre de la primera fase bajo el nuevo formato. Todos disputan ocho partidos y al final de la jornada 8 se define qué clubes terminan entre los ocho mejores para avanzar directo a Octavos de Final, quiénes entran a Play-offs eliminatorios (puestos 9-24) y quiénes quedan eliminados (posiciones 25 o inferiores). Hasta ahora, solo Arsenal y Bayern Múnich tienen asegurado su pase directo a Octavos, mientras que varios equipos se han quedado sin opciones y otros muchos se disputan con todo su lugar en la siguiente fase de la competición. TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

La jornada se jugará en punto de las 2 de la tarde y todos los partidos estarán pautados al mismo tiempo para evitar vínculos de resultados entre los clubes, lo que adiciona dramatismo y máxima incertidumbre a la definición de cada posición en la tabla.. De los equipos que se enfrentan este miércoles, estos ya tienen asegurado su continuación en la competencia (Octavos o, como mínimo, Playoffs): Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP y el Tottenham. Eliminados (sin opciones matemáticas): Eintracht Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praha y el Villarreal Estos son todos los partidos de la Champions League de este miércoles Ajax vs Olympiacos Qué se juegan: ambos llegan en el grupo de equipos que pueden meterse a playoffs o quedar eliminados; es de “ganar y esperar” según la combinación de resultados. Transmisión en México: FOX ONE. Arsenal vs Kairat Almaty Qué se juegan: Arsenal ya está en Octavos y pelea cerrar con paso perfecto/posición alta; Kairat está eliminado. Transmisión en México: FOX ONE.

Mónaco vs Juventus Qué se juegan: Juventus ya aseguró seguir (Octavos o playoffs), pero busca subirse al top 8; Monaco está en el pelotón que necesita sumar para no quedar fuera del top 24. Transmisión en México: FOX ONE. Athletic Club vs Sporting CP Qué se juegan: Sporting ya tiene boleto (Octavos o playoffs) y pelea Octavos directos; Athletic está en zona de “pelea por el top 24” y necesita puntos/criterios. Transmisión en México: FOX ONE. Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt Qué se juegan: Atlético ya tiene asegurado seguir y busca Octavos directos; Bodø/Glimt está en el bloque que puede clasificar o quedar fuera dependiendo de resultados. Transmisión en México: FOX ONE. Leverkusen vs Villarreal Qué se juegan: Leverkusen necesita amarrar su lugar en el top 24; Villarreal está eliminado, pero puede influir en la tabla. Transmisión en México: FOX ONE. Borussia Dortmund vs Inter Qué se juegan: Inter ya tiene asegurado seguir y pelea Octavos directos; Dortmund todavía está en el rango de “clasifica o se queda fuera”, con presión total. Transmisión en México: FOX ONE.

Club Brugge vs Marseille Qué se juegan: duelo directo de equipos que pueden entrar a playoffs o quedarse fuera, con el top 24 en juego. Transmisión en México: FOX ONE. Frankfurt vs Tottenham Qué se juegan: Tottenham ya tiene asegurado seguir (Octavos o playoffs) y busca Octavos directos; Frankfurt está eliminado. Transmisión en México: FOX ONE. Barcelona vs Copenhagen Qué se juegan: Barcelona ya tiene asegurado seguir y busca Octavos directos; Copenhagen está en la batalla por el top 24 (playoffs). Transmisión en México: TNT Sports y HBO Max.

Liverpool vs Qarabağ Qué se juegan: Liverpool ya tiene asegurado seguir y pelea Octavos directos; Qarabağ está en el bloque que puede meterse a playoffs o quedar fuera. Transmisión en México: FOX ONE. Manchester City vs Galatasaray Qué se juegan: City ya tiene asegurado seguir y busca Octavos directos; Galatasaray necesita sumar para asegurar su lugar en el top 24 y, si se alinea la tabla, soñar con top 8. Transmisión en México: HBO Max. Pafos vs Slavia Praha Qué se juegan: Pafos está en la pelea por entrar al top 24; Slavia está eliminado, pero puede arrastrar a otros con el resultado. Transmisión en México: FOX ONE. Paris Saint-Germain vs Newcastle Qué se juegan: ambos ya tienen asegurado seguir (Octavos o playoffs), pero es un choque directo con impacto enorme en el top 8 (Octavos directos) y en la siembra. Transmisión en México: FOX ONE. PSV Eindhoven vs Bayern Múnich Qué se juegan: Bayern ya está en Octavos; PSV necesita puntos para sostenerse en el top 24. Transmisión en México: FOX ONE. Union Saint-Gilloise vs Atalanta Qué se juegan: Atalanta ya tiene asegurado seguir y empuja por Octavos directos; Union SG necesita sumar para no salir del top 24. Transmisión en México: FOX ONE. Benfica vs Real Madrid Qué se juegan: Real Madrid ya tiene asegurado seguir y busca Octavos directos; Benfica está en la cuerda floja del top 24, con partido de máxima exigencia. Transmisión en México: FOX ONE.