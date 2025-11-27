Joe Burrow lidera el triunfo de Bengals sobre Ravens en el cierre del Thanksgiving Day
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Cincinnati cerraron la jornada con un triunfo por 32-14 sobre Baltimore, en un partido marcado por el regreso de Joe Burrow, quien lanzó dos pases de anotación y ayudó a que sumara su cuarto triunfo de la temporada
El último partido de la jornada del Thanksgiving Day dejó una actuación que cambió el ritmo en la AFC Norte. El regreso de Joe Burrow marcó el rumbo del duelo en el que los Bengals de Cincinnati vencieron 32-14 a los Ravens de Baltimore, resultado que mantuvo abiertas sus aspiraciones de seguir compitiendo en la temporada.
Los Ravens de Baltimore llegaron con una racha de cinco victorias consecutivas, pero la reaparición de Burrow modificó el panorama desde las primeras series ofensivas. Cincinnati, que en su ausencia había enfrentado problemas para mover el balón, recuperó fluidez y control del juego, aunque con dificultades iniciales en zona roja.
TE PUEDE INTERESAR: Dejan todo para la Vuelta en CU: Chivas no concreta y empata 0-0 ante Cruz Azul
Las opciones de los Bengals de Cincinnati de entrar a playoffs aún lucen limitadas, pero el triunfo les permitió colocarse con marca de 4-8. Mientras tanto, Baltimore quedó con récord de 6-6, lo que deja abierta la lucha en la división para las últimas semanas del calendario.
En el arranque del encuentro, los Bengals tuvieron tres posesiones profundas que terminaron únicamente en goles de campo convertidos por Evan McPherson. Esa producción bastó para mantener la ventaja mientras la ofensiva ajustaba y encontraba espacios en el campo contrario.
En la segunda mitad, el ataque de Cincinnati tomó ritmo. Joe Burrow lanzó dos pases de anotación que ampliaron la diferencia y consolidaron su regreso como pieza clave del equipo. Su desempeño, combinado con los cinco goles de campo de McPherson, permitió construir los 32 puntos con los que los Bengals cerraron la noche.
El juego también dejó números destacados para el resto de la ofensiva. Ja’Marr Chase acumuló 110 yardas por recepción, varias de ellas en jugadas que extendieron series. En el ataque terrestre, Chris Brown sumó 78 yardas y Samaje Perine añadió 38, superando el centenar en conjunto.
Del lado de los Ravens de Baltimore, el funcionamiento ofensivo tuvo dificultades constantes. Lamar Jackson alcanzó su tercer partido consecutivo sin pase de anotación, una situación inédita desde que tomó la titularidad. Además, perdió dos balones por fumble y lanzó una intercepción que frenó varias de las oportunidades de su equipo. En total, Baltimore entregó cinco veces el balón, un factor determinante en el desarrollo del encuentro.
Con este cierre del Thanksgiving Day, Cincinnati consiguió un resultado que le permite mantenerse con vida en la pelea por la división, mientras Baltimore perdió margen en la parte alta de la AFC Norte.