Joe Burrow lidera el triunfo de Bengals sobre Ravens en el cierre del Thanksgiving Day

El último partido de la jornada del Thanksgiving Day dejó una actuación que cambió el ritmo en la AFC Norte. El regreso de Joe Burrow marcó el rumbo del duelo en el que los Bengals de Cincinnati vencieron 32-14 a los Ravens de Baltimore, resultado que mantuvo abiertas sus aspiraciones de seguir compitiendo en la temporada.

Los Ravens de Baltimore llegaron con una racha de cinco victorias consecutivas, pero la reaparición de Burrow modificó el panorama desde las primeras series ofensivas. Cincinnati, que en su ausencia había enfrentado problemas para mover el balón, recuperó fluidez y control del juego, aunque con dificultades iniciales en zona roja.

Las opciones de los Bengals de Cincinnati de entrar a playoffs aún lucen limitadas, pero el triunfo les permitió colocarse con marca de 4-8. Mientras tanto, Baltimore quedó con récord de 6-6, lo que deja abierta la lucha en la división para las últimas semanas del calendario.