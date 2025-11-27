Triunfo que enciende la vela: Cowboys toman el segundo juego de Thanksgiving y hunden a Chiefs rumbo a Playoffs

En un escenario marcado por la tradición y la audiencia masiva, los Cowboys de Dallas lograron un triunfo de alto impacto en el segundo duelo de Thanksgiving, imponiéndose 31-28 a los Chiefs de Kansas City en la Semana 13. El resultado no solo extendió a tres su racha de victorias, sino que también completó una semana especial: dos triunfos frente a equipos finalistas del último Super Bowl en un lapso de apenas cuatro días.

El encuentro, programado como parte de la cartelera especial del Día de Acción de Gracias, dejó sensaciones encontradas en Kansas City, que acumuló castigos determinantes, desconexiones ofensivas y problemas defensivos para frenar a George Pickens y CeeDee Lamb. La derrota, ocurrida en una vitrina nacional, complica su camino rumbo a la postemporada.

La acción decisiva llegó en la recta final. Con Kansas City sin tiempos fuera, Dak Prescott conectó un pase crítico con Pickens que aseguró un primero y diez a la altura de la pausa de los dos minutos. Esa jugada prácticamente cerró la puerta a cualquier intento de último drive de Patrick Mahomes, una situación poco habitual en escenarios ajustados para el quarterback.