Triunfo que enciende la vela: Cowboys toman el segundo juego de Thanksgiving y hunden a Chiefs rumbo a Playoffs
Dak Prescott, George Pickens y CeeDee Lamb encabezaron la ofensiva, mientras Kansas City sufrió castigos decisivos que marcaron el cierre
En un escenario marcado por la tradición y la audiencia masiva, los Cowboys de Dallas lograron un triunfo de alto impacto en el segundo duelo de Thanksgiving, imponiéndose 31-28 a los Chiefs de Kansas City en la Semana 13. El resultado no solo extendió a tres su racha de victorias, sino que también completó una semana especial: dos triunfos frente a equipos finalistas del último Super Bowl en un lapso de apenas cuatro días.
El encuentro, programado como parte de la cartelera especial del Día de Acción de Gracias, dejó sensaciones encontradas en Kansas City, que acumuló castigos determinantes, desconexiones ofensivas y problemas defensivos para frenar a George Pickens y CeeDee Lamb. La derrota, ocurrida en una vitrina nacional, complica su camino rumbo a la postemporada.
La acción decisiva llegó en la recta final. Con Kansas City sin tiempos fuera, Dak Prescott conectó un pase crítico con Pickens que aseguró un primero y diez a la altura de la pausa de los dos minutos. Esa jugada prácticamente cerró la puerta a cualquier intento de último drive de Patrick Mahomes, una situación poco habitual en escenarios ajustados para el quarterback.
Antes de ese momento, los Cowboys de Dallas habían dado un golpe importante con un envío profundo de 51 yardas entre Prescott y Lamb, una ruta que volvió a poner en evidencia las dificultades de la defensiva de Kansas City para cubrir trayectorias largas. Más tarde, Brandon Aubrey amplió la ventaja con un gol de campo, obligando a Mahomes a responder con un avance que se quedó corto en zona roja.
La combinación ofensiva de Dallas volvió a ser clave. Prescott mostró control en terceras oportunidades, Lamb ganó espacio en rutas verticales y Pickens fue objetivo confiable en duelos individuales que movieron cadenas en momentos críticos.
Para los Chiefs, los castigos fueron determinantes: más de 100 yardas acumuladas, incluida una interferencia defensiva sobre Jaylen Watson que dañó de forma considerable su oportunidad final.
La victoria coloca a los Cowboys de Dallas en una posición fortalecida y con impulso tras su actuación en Thanksgiving, mientras que los Chiefs de Kansas City enfrentarán semanas de alta presión para mantener viva su aspiración a playoffs.