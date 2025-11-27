Dejan todo para la Vuelta en CU: Chivas no concreta y empata 0-0 ante Cruz Azul
La Máquina sostuvo el orden defensivo y ahora la serie se definirá en Ciudad Universitaria, donde buscará asegurar su pase a Semifinales
Las Chivas no lograron tomar ventaja en el Estadio Akron y cerraron la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con un empate 0-0 ante Cruz Azul, resultado que deja abierta la eliminatoria para el duelo definitivo en Ciudad Universitaria. El marcador sin anotaciones obliga al conjunto tapatío a buscar un planteamiento más efectivo en territorio visitante, mientras que La Máquina llega con la oportunidad de cerrar en casa con el respaldo de su desempeño reciente.
Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Gabriel Milito mostró iniciativa y generó aproximaciones que pusieron a prueba a la defensa cementera. La primera acción clara surgió al minuto cuatro, cuando Bryan González conectó un disparo que pasó cerca de la portería defendida por Andrés Gudiño, quien volvió a la titularidad tras la lesión de Kevin Mier sufrida frente a Pumas.
El ataque rojiblanco encontró en Armando González a su principal referente en la búsqueda del gol. El atacante se movió entre líneas y exigió de forma constante a Erick Lira y Willer Ditta, quienes debieron ajustar para contenerlo. La ocasión más clara del delantero llegó al minuto 23, al controlar dentro del área y rematar con potencia, pero Gudiño reaccionó en el primer poste para mantener el cero.
Antes del descanso, Roberto Alvarado y el propio González tuvieron oportunidades adicionales, aunque ninguna terminó en las redes. La zaga celeste cerró espacios en los momentos clave y evitó que la presión de los locales se reflejara en el marcador. Así, ambos equipos se fueron al medio tiempo con sensaciones distintas: Chivas por no concretar, Cruz Azul por sostener el orden defensivo.
En la segunda parte, el ritmo disminuyó para los rojiblancos. Aunque mantuvieron la posesión por algunos lapsos, ya no generaron la misma claridad en el área rival. Eso permitió que los dirigidos por Nicolás Larcamón adelantaran líneas y tuvieran un par de aproximaciones. Un disparo de Carlos Rotondi y otra jugada protagonizada por Nacho Rivero encendieron alertas, aunque el control del mediocampista no fue preciso para definir.
El punto de mayor sorpresa en la parte complementaria fue la salida de Armando González, quien había marcado en los últimos tres partidos y era uno de los jugadores más activos. Milito optó por modificar su ataque en busca de alternativas, pero el movimiento no cambió el rumbo del encuentro.
La serie queda pendiente para el choque en Ciudad Universitaria, donde se definirá al semifinalista.