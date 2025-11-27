Dejan todo para la Vuelta en CU: Chivas no concreta y empata 0-0 ante Cruz Azul

Las Chivas no lograron tomar ventaja en el Estadio Akron y cerraron la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con un empate 0-0 ante Cruz Azul, resultado que deja abierta la eliminatoria para el duelo definitivo en Ciudad Universitaria. El marcador sin anotaciones obliga al conjunto tapatío a buscar un planteamiento más efectivo en territorio visitante, mientras que La Máquina llega con la oportunidad de cerrar en casa con el respaldo de su desempeño reciente.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Gabriel Milito mostró iniciativa y generó aproximaciones que pusieron a prueba a la defensa cementera. La primera acción clara surgió al minuto cuatro, cuando Bryan González conectó un disparo que pasó cerca de la portería defendida por Andrés Gudiño, quien volvió a la titularidad tras la lesión de Kevin Mier sufrida frente a Pumas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca

El ataque rojiblanco encontró en Armando González a su principal referente en la búsqueda del gol. El atacante se movió entre líneas y exigió de forma constante a Erick Lira y Willer Ditta, quienes debieron ajustar para contenerlo. La ocasión más clara del delantero llegó al minuto 23, al controlar dentro del área y rematar con potencia, pero Gudiño reaccionó en el primer poste para mantener el cero.