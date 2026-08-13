Jonas Brothers harán historia en la NFL: darán show en el primer juego en Australia

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    Jonas Brothers harán historia en la NFL: darán show en el primer juego en Australia
    Los Jonas Brothers llevarán sus éxitos al Melbourne Cricket Ground durante el histórico enfrentamiento entre 49ers y Rams. FOTO: ESPECIAL

Nick, Joe y Kevin abrirán la serie de siete espectáculos internacionales de 2026 durante el duelo entre 49ers y Rams en Melbourne

La NFL combinará futbol americano, historia y música pop en su desembarco en Australia. La liga anunció que los Jonas Brothers protagonizarán el espectáculo de medio tiempo del partido entre los 49ers San Francisco y Rams de Los Ángeles, el primer encuentro de temporada regular que se disputará en ese país.

Nick, Joe y Kevin Jonas subirán al escenario del Melbourne Cricket Ground el viernes 11 de septiembre, fecha local.

Por la diferencia horaria, el duelo de la Semana 1 comenzará en México el jueves 10 de septiembre a las 6:35 de la tarde, tiempo del centro, y podrá verse en vivo mediante Netflix.

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“Actuar en el icónico Melbourne Cricket Ground frente a aficionados australianos tan apasionados es un honor increíble”, expresó el grupo mediante un comunicado difundido por la NFL. La liga todavía no ha revelado el repertorio de la actuación.

La elección busca darle dimensión mundial a una jornada inédita. Los Jonas Brothers han vendido más de 20 millones de álbumes, acumulan 26 canciones en el Billboard Hot 100, consiguieron tres debuts consecutivos en el número uno del Billboard 200 y cuentan con dos nominaciones al Grammy. Además, poseen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tim Tubito, director sénior de Presentación Global de Juegos y Entretenimiento de la NFL, señaló que el alcance intergeneracional del trío lo convirtió en la opción ideal para acompañar el primer partido de temporada regular de la liga en Australia.

El concierto también abrirá una serie récord de siete espectáculos de medio tiempo programados para los Juegos Internacionales de la NFL 2026, repartidos en siete países y cuatro continentes. Los artistas restantes serán anunciados durante las próximas semanas.

El histórico 49ers vs Rams será transmitido por Netflix para la audiencia internacional y por Seven Network en Australia.

Así, la NFL transformará su estreno en Oceanía en una vitrina deportiva y musical con alcance global, mientras continúa su estrategia de expansión fuera de Estados Unidos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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