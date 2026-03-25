¿Cuándo es el juego de la NFL en Australia? Rams y 49ers jugarán en el MCG de Melbourne el 11 de septiembre

La NFL confirmó la fecha del histórico partido entre Rams de Los Ángeles y 49ers de San Francisco en Melbourne, Australia, duelo que marcará un antes y un después para la liga al convertirse en el primer juego oficial de temporada regular celebrado en territorio australiano. El encuentro fue fijado para el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 10:35 de la mañana, tiempo local de Melbourne, en el mítico Melbourne Cricket Ground.

Para México, el anuncio también toma relevancia por el horario en que podrá verse este choque divisional de la NFC Oeste, ya que el partido se disputará el jueves 10 de septiembre a las 6:35 de la tarde, debido a la diferencia horaria con Australia.

La propia información difundida por la NFL y por Rams de Los Ángeles detalla que en Estados Unidos se verá en horario estelar del jueves, mientras que en Melbourne será la mañana del viernes.