¿Cuándo es el juego de la NFL en Australia? Rams y 49ers jugarán en el MCG de Melbourne el 11 de septiembre
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La NFL hizo oficial que el duelo entre Rams de Los Ángeles y 49ers de San Francisco en Melbourne se jugará el viernes 11 de septiembre de 2026 en Australia; en México podrá seguirse el jueves 10 por la tarde
La NFL confirmó la fecha del histórico partido entre Rams de Los Ángeles y 49ers de San Francisco en Melbourne, Australia, duelo que marcará un antes y un después para la liga al convertirse en el primer juego oficial de temporada regular celebrado en territorio australiano. El encuentro fue fijado para el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 10:35 de la mañana, tiempo local de Melbourne, en el mítico Melbourne Cricket Ground.
Para México, el anuncio también toma relevancia por el horario en que podrá verse este choque divisional de la NFC Oeste, ya que el partido se disputará el jueves 10 de septiembre a las 6:35 de la tarde, debido a la diferencia horaria con Australia.
La propia información difundida por la NFL y por Rams de Los Ángeles detalla que en Estados Unidos se verá en horario estelar del jueves, mientras que en Melbourne será la mañana del viernes.
El duelo entre 49ers de San Francisco y Rams de Los Ángeles ya había sido adelantado como parte del ambicioso calendario internacional de la NFL para 2026, pero ahora quedó oficialmente establecido el día exacto del compromiso.
Además del valor deportivo por la rivalidad entre ambas franquicias, el partido tendrá un peso simbólico para la expansión global de la liga, que llevará juegos oficiales a cuatro continentes, siete países y ocho estadios durante esa temporada.
La sede será el MCG de Melbourne, uno de los recintos más emblemáticos del deporte australiano, que albergará por primera vez un partido oficial de la NFL.
Tras la confirmación de la fecha, también quedaron definidos pasos clave para la venta de boletos: los paquetes hospitality estarán disponibles desde el 6 de abril, mientras que la venta general al público arrancará el 7 de abril, de acuerdo con la información oficial vinculada al evento.
Con ello, la NFL refuerza su estrategia de internacionalización y coloca a Melbourne como una nueva parada en su mapa global.