‘La batalla de los tíos’: Rodgers vs Flacco, duelo histórico y con sabor a apuestas en el Thursday Night Football

El segundo tercio de la temporada se inaugura el jueves por la noche en el duelo denominado “la batalla de los tíos”.

Con 41 y 40 años respectivamente, el mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Aaron Rodgers, y el mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, Joe Flacco, son los dos mariscales de campo titulares de mayor edad en la liga.

Esta es apenas la tercera vez en la historia de la NFL que dos mariscales de campo titulares mayores de 40 años se enfrentan.

Flacco fue adquirido recientemente por los Bengals mediante un intercambio con los Browns de Cleveland, después de que el suplente Jake Browning tuviera dificultades en ausencia de Joe Burrow. El intercambio fue inusual, ya que involucra rivales de la misma división, la AFC Norte.

Esto provocó que Mike Tomlin expresara su sorpresa y leve desaprobación por la decisión de los Browns de traspasar a Flacco a un rival de división. Esta reacción de Tomlin le da un toque personal a la rivalidad entre entrenadores.

En su debut con los Bengals la semana pasada, Flacco lanzó para 219 yardas y dos touchdowns contra los Packers de Green Bay, a pesar de la derrota.