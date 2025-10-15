‘La batalla de los tíos’: Rodgers vs Flacco, duelo histórico y con sabor a apuestas en el Thursday Night Football
Los mariscales más veteranos de la NFL se enfrentan en el Bengals vs Steelers, un choque que abre la Semana 7 con línea de -5.5 para Pittsburgh y altas de 43 puntos
El segundo tercio de la temporada se inaugura el jueves por la noche en el duelo denominado “la batalla de los tíos”.
Con 41 y 40 años respectivamente, el mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Aaron Rodgers, y el mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, Joe Flacco, son los dos mariscales de campo titulares de mayor edad en la liga.
Esta es apenas la tercera vez en la historia de la NFL que dos mariscales de campo titulares mayores de 40 años se enfrentan.
Flacco fue adquirido recientemente por los Bengals mediante un intercambio con los Browns de Cleveland, después de que el suplente Jake Browning tuviera dificultades en ausencia de Joe Burrow. El intercambio fue inusual, ya que involucra rivales de la misma división, la AFC Norte.
Esto provocó que Mike Tomlin expresara su sorpresa y leve desaprobación por la decisión de los Browns de traspasar a Flacco a un rival de división. Esta reacción de Tomlin le da un toque personal a la rivalidad entre entrenadores.
En su debut con los Bengals la semana pasada, Flacco lanzó para 219 yardas y dos touchdowns contra los Packers de Green Bay, a pesar de la derrota.
Lo que me da a pensar: ¿realmente lo que necesitaban los Bengals era un cambio de “quarterback”? Solamente a Cleveland dejaron por debajo de 20 puntos y, “casualmente”, Flacco todavía estaba con los Browns.
En los demás partidos, cuando menos 27 han aceptado. Sus números a la defensiva son de los peores en la liga: #31 en yardas por partido, #29 en yardas por jugada, #29 en conversiones de terceras oportunidades y #30 en su zona roja.
La defensa de los Steelers ha estado sanando y, en el partido pasado, regresaron varias de sus piezas clave, como Joey Porter Jr., que tuvo dos pases defendidos, y Alex Highsmith, con media captura y dos golpes al mariscal de campo opositor.
En esta ocasión no pudieron robar balones, pero fueron dominantes y no permitieron anotación en tres ocasiones en que defendieron su zona roja.
Mike Tomlin, como favorito de visita por cinco o más puntos, tiene un récord de solo 19-29 contra la línea. Incluso con las inconsistencias de Joe Flacco, el 5.5 podría ser mucho para los Steelers, que históricamente no arrasan a los equipos como visitantes.
Tomando en cuenta que esta división está construida a base de peleas campales y que el equipo local no se rinde fácilmente, me inclino por unas raras altas en jueves por la noche.
Creo que habrá algunas jugadas de las defensas que brindarán oportunidades a sus ofensivas de anotar puntos en poco tiempo. Me voy con las altas de 43 puntos.
Steelers de Pittsburgh @ Bengals de Cincinnati +5.5, 43
