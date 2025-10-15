Steelers vs Bengals: previa del Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL 2025

El Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL 2025 promete emociones intensas con el duelo entre Steelers de Pittsburgh y Bengals de Cincinnati.

El duelo está programado para este jueves 16 de octubre en el Paycor Stadium, a partir de las 6:15 de la tarde, mismo que se transmitirá por Fox Sports México.

El encuentro marcará el inicio de una nueva jornada y enfrentará a dos equipos con historias muy distintas en esta temporada.

Los Steelers llegan con récord de 4–1, sólidos en el liderato del Norte de la AFC, tras imponerse 23–9 a los Browns.

La era de Aaron Rodgers en Pittsburgh ha comenzado con resultados alentadores, mostrando una ofensiva más vertical y una conexión efectiva con su cuerpo de receptores.

No obstante, la defensa aún presenta ciertos altibajos frente al pase, una debilidad que Cincinnati intentará explotar.