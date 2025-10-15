Steelers vs Bengals: previa del Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL 2025

    Aaron Rodgers liderará a los Steelers en el inicio de la Semana 7 ante los Bengals.

Pittsburgh y Cincinnati abrirán la Semana 7 de la NFL con un clásico divisional del Norte de la AFC; Aaron Rodgers buscará mantener el buen paso ante unos Bengals en crisis

El Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL 2025 promete emociones intensas con el duelo entre Steelers de Pittsburgh y Bengals de Cincinnati.

El duelo está programado para este jueves 16 de octubre en el Paycor Stadium, a partir de las 6:15 de la tarde, mismo que se transmitirá por Fox Sports México.

El encuentro marcará el inicio de una nueva jornada y enfrentará a dos equipos con historias muy distintas en esta temporada.

Los Steelers llegan con récord de 4–1, sólidos en el liderato del Norte de la AFC, tras imponerse 23–9 a los Browns.

La era de Aaron Rodgers en Pittsburgh ha comenzado con resultados alentadores, mostrando una ofensiva más vertical y una conexión efectiva con su cuerpo de receptores.

No obstante, la defensa aún presenta ciertos altibajos frente al pase, una debilidad que Cincinnati intentará explotar.

Del otro lado, los Bengals atraviesan un momento crítico con marca de 2–4 y una racha de cuatro derrotas consecutivas.

La ausencia del lesionado Joe Burrow ha obligado al equipo a recurrir al veterano Joe Flacco, quien busca reactivar a un ataque que no termina de carburar.

Además, el conjunto dirigido por Zac Taylor enfrenta múltiples bajas: Mike Gesicki y Tanner Hudson están fuera por lesión, lo que deja limitada la posición de ala cerrada.

RODGERS CONTRA FLACCO: EXPERIENCIA FRENTE A URGENCIA

El duelo de mariscales será una historia en sí misma. Rodgers, de 41 años, sigue demostrando su capacidad para manejar partidos de alto ritmo, apoyado en un juego terrestre balanceado y en receptores como George Pickens y DK Metcalf, quien ha sido una amenaza constante en zona roja.

Flacco, en cambio, llega con poco tiempo de adaptación, pero con la misión de encontrar ritmo con Ja’Marr Chase y Tee Higgins, sus principales armas aéreas.

Si la línea ofensiva logra protegerlo, Cincinnati podría mantener el juego cerrado, aunque la defensa de Pittsburgh —con nombres como T.J. Watt y Minkah Fitzpatrick— buscará presionarlo desde el inicio.

CLAVES DEL PARTIDO Y PRONÓSTICO

El factor diferencial podría ser la presión defensiva. Los Steelers son expertos en colapsar la bolsa, mientras que los Bengals han mostrado fragilidad en la protección del quarterback.

Cincinnati también necesitará ajustar su cobertura secundaria para evitar que Rodgers y Metcalf castiguen en profundidad.

Las casas de apuestas colocan a Pittsburgh como favorito por 5.5 puntos, con un over/under de 43.5, lo que sugiere un duelo de anotaciones moderadas.

Si la lógica se impone, los Steelers deberían imponerse con relativa autoridad, aunque los Bengals podrían mantener el marcador competitivo gracias al talento de Chase y la experiencia de Flacco.

