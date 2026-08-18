Cruz Azul Femenil y Secretaría de las Mujeres condenan violencia digital contra jugadoras

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Cruz Azul Femenil y Secretaría de las Mujeres condenan violencia digital contra jugadoras
    El club cementero anunció que brindará asesoría legal a las víctimas que decidan proceder ante las autoridades. FOTO: CRUZ AZUL FEMENIL

La Máquina condenó las expresiones dirigidas contra sus futbolistas y María Fernanda Pons, mientras la Secretaría de las Mujeres pidió no normalizar la violencia de género en espacios digitales

Cruz Azul Femenil fijó postura ante los comentarios y expresiones de violencia digital dirigidos contra integrantes de su plantel y contra su directora deportiva, María Fernanda Pons, luego de la difusión de contenido en el podcast Pláticas del Mal, del canal de YouTube Mike Máquina del Mal.

A través de un comunicado, el club condenó las agresiones y señaló que ya implementó medidas de protección para las personas afectadas. Además, adelantó que brindará respaldo jurídico en caso de que las víctimas decidan emprender acciones legales contra quienes resulten responsables.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/ya-es-oficial-barcelona-ficha-a-rodri-por-73-millones-de-euros-HJ22907918

La institución recordó que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, determinadas conductas pueden generar afectaciones psicológicas, físicas, patrimoniales o económicas en las víctimas.

Cruz Azul también hizo un llamado a las autoridades para intervenir en el caso, al considerar que existen elementos públicos relacionados con violencia de género y violencia digital. El club señaló que la situación representa un riesgo particularmente para Pons, quien habría recibido amenazas después de las expresiones difundidas.

CRUZ AZUL MARCA DISTANCIA CON EL PODCAST

En su posicionamiento, el conjunto cementero dejó claro que no establecerá colaboraciones con Santiago Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel ‘Babuino’, integrantes de Pláticas del Mal.

La postura también contempla a las empresas que financien o patrocinen dicho contenido, por lo que el club descartó cualquier vínculo con quienes participen en el proyecto.

Cruz Azul manifestó además su respaldo a María Fernanda Pons y a las futbolistas involucradas, al tiempo que puso a disposición de las posibles víctimas asesoría legal para acompañarlas en caso de que decidan acudir ante las autoridades.

El caso también provocó pronunciamientos dentro del futbol mexicano. La Liga MX Femenil sostuvo que la crítica deportiva forma parte de la actividad, pero estableció una diferencia frente a las expresiones que impliquen violencia, discriminación o denigración hacia las mujeres.

“En la Liga Femenil creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones. Lo que no puede generar ni justificar es la violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres”, señaló la organización.

La Liga MX Femenil añadió que las opiniones sobre el desempeño deportivo tienen espacio dentro del futbol, pero rechazó que esto sea utilizado para justificar agresiones.

Cruz Azul agradeció las muestras de respaldo recibidas por parte de la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX, otros clubes, medios de comunicación, la Secretaría de las Mujeres y su afición, mientras el caso continúa bajo atención.

AUTORIDADES SE PRONUNCIAN

La Secretaría de las Mujeres también se pronunció sobre el caso y condenó la violencia digital y las expresiones discriminatorias dirigidas contra las futbolistas de Cruz Azul Femenil. La dependencia señaló que la descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de comunicación. Asimismo, subrayó que la libertad de expresión no está por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y expresó su solidaridad con las jugadoras, la directora deportiva María Fernanda Pons y el club, en su demanda de espacios deportivos y digitales libres de violencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia De Género
Futbol Femenil

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX Femenil
Cruz Azul Femenil
Secretaría De Las Mujeres

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Andy: Un héroe sin visa

Andy: Un héroe sin visa
NosotrAs: La mujer detrás de la pantalla

NosotrAs: La mujer detrás de la pantalla
Nuevamente es Amílcar Olán, amigo y operador de Andrés López Beltrán, quien en los audios exhibe cómo su hermano Luis Alberto fue el encargado de pactar con el líder regional del Cártel Jalisco en Veracruz.

Pactaron con el CJNG: Loret revela audios que ligan a Andy y a ‘El Clan’ con el Cártel Jalisco
En la inédita imagen se observa a Zerón de Lucio de chamarra color verde recargado en la pared, de forma amenazante, interrogando a “El Chapo”.

Revelan que tras detención en 2014 de ‘El Chapo’, Tomás Zerón interrogó a Guzmán Loera
El monzón mexicano y la onda tropical 28 favorecerán lluvias intensas este martes, mientras persistirá el calor extremo y fuertes rachas de viento en México.

Monzón mexicano y ondas tropicales 28 y 29 azotarán con lluvias intensas a diversos estados
No tener un acta de matrimonio no significa que la pareja sobreviviente quede automáticamente fuera de la pensión por viudez.

¿No estaban casados? Así puedes reclamar la pensión por viudez del IMSS en 2026
Apunte. La muerte de la estrella de ‘Triunfos Robados’ permanece bajo investigación mientras se esperan los resultados definitivos de los estudios forenses.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’
Von Miller llega a los Dallas Cowboys después de registrar nueve capturas con Washington.

Von Miller, histórico linebacker, llega a reforzar a los Dallas Cowboys