Cruz Azul Femenil y Secretaría de las Mujeres condenan violencia digital contra jugadoras

Cruz Azul Femenil fijó postura ante los comentarios y expresiones de violencia digital dirigidos contra integrantes de su plantel y contra su directora deportiva, María Fernanda Pons, luego de la difusión de contenido en el podcast Pláticas del Mal, del canal de YouTube Mike Máquina del Mal. A través de un comunicado, el club condenó las agresiones y señaló que ya implementó medidas de protección para las personas afectadas. Además, adelantó que brindará respaldo jurídico en caso de que las víctimas decidan emprender acciones legales contra quienes resulten responsables.

La institución recordó que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, determinadas conductas pueden generar afectaciones psicológicas, físicas, patrimoniales o económicas en las víctimas. Cruz Azul también hizo un llamado a las autoridades para intervenir en el caso, al considerar que existen elementos públicos relacionados con violencia de género y violencia digital. El club señaló que la situación representa un riesgo particularmente para Pons, quien habría recibido amenazas después de las expresiones difundidas.

CRUZ AZUL MARCA DISTANCIA CON EL PODCAST En su posicionamiento, el conjunto cementero dejó claro que no establecerá colaboraciones con Santiago Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel ‘Babuino’, integrantes de Pláticas del Mal. La postura también contempla a las empresas que financien o patrocinen dicho contenido, por lo que el club descartó cualquier vínculo con quienes participen en el proyecto. Cruz Azul manifestó además su respaldo a María Fernanda Pons y a las futbolistas involucradas, al tiempo que puso a disposición de las posibles víctimas asesoría legal para acompañarlas en caso de que decidan acudir ante las autoridades. El caso también provocó pronunciamientos dentro del futbol mexicano. La Liga MX Femenil sostuvo que la crítica deportiva forma parte de la actividad, pero estableció una diferencia frente a las expresiones que impliquen violencia, discriminación o denigración hacia las mujeres.

“En la Liga Femenil creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones. Lo que no puede generar ni justificar es la violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres”, señaló la organización. La Liga MX Femenil añadió que las opiniones sobre el desempeño deportivo tienen espacio dentro del futbol, pero rechazó que esto sea utilizado para justificar agresiones. Cruz Azul agradeció las muestras de respaldo recibidas por parte de la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX, otros clubes, medios de comunicación, la Secretaría de las Mujeres y su afición, mientras el caso continúa bajo atención.

AUTORIDADES SE PRONUNCIAN La Secretaría de las Mujeres también se pronunció sobre el caso y condenó la violencia digital y las expresiones discriminatorias dirigidas contra las futbolistas de Cruz Azul Femenil. La dependencia señaló que la descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de comunicación. Asimismo, subrayó que la libertad de expresión no está por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y expresó su solidaridad con las jugadoras, la directora deportiva María Fernanda Pons y el club, en su demanda de espacios deportivos y digitales libres de violencia.