Lamar Jackson podría no jugar ante Packers por lesión en la espalda

Fútbol Americano
/ 26 diciembre 2025
    Lamar Jackson podría no jugar ante Packers por lesión en la espalda
    Lamar Jackson no entrenó en toda la semana con Ravens y su presencia ante Packers sigue en duda por una lesión en la espalda. FOTO: AP

El quarterback de los Ravens no entrenó en toda la semana y su disponibilidad para el duelo de la Semana 17 de la NFL sigue en entredicho

El estatus de Lamar Jackson continúa siendo una de las principales incógnitas de la Semana 17 de la NFL, luego de que el mariscal de campo de los Ravens de Baltimore no participara en ningún entrenamiento a lo largo de la semana debido a una lesión en la espalda.

De acuerdo con el reporte oficial del equipo, Jackson está catalogado como dudoso para el partido de este sábado ante los Packers de Green Bay.

La lesión se presentó durante el juego de la semana pasada frente a los Patriots de Nueva Inglaterra, cuando Jackson recibió un fuerte golpe en la zona lumbar en el segundo cuarto del encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL

El quarterback tuvo que abandonar el partido y ya no pudo regresar, situación que encendió las alarmas en Baltimore de cara al cierre de la temporada regular.

Durante toda la semana de preparación, Jackson fue limitado en las actividades del equipo y finalmente no entrenó ni miércoles, ni jueves, ni viernes, una señal clara de que el cuerpo técnico ha optado por la cautela.

Aunque no ha sido descartado oficialmente, su ausencia en el trabajo de campo reduce de manera considerable las probabilidades de que pueda iniciar ante Green Bay.

En caso de que Jackson no reciba el alta médica, Tyler Huntley sería el encargado de tomar los controles de la ofensiva de los Ravens. Huntley ya ha tenido participación esta temporada y conoce el sistema, aunque el ataque pierde dinamismo y explosividad sin su quarterback titular.

El duelo ante los Packers de Green Bay es clave para Baltimore en sus aspiraciones de postemporada. Con marca perdedora y poco margen de error, los Ravens necesitan sumar victorias en la recta final para mantenerse con vida en la pelea por un boleto a los Playoffs, escenario que se complica si no cuentan con su jugador franquicia.

La decisión final sobre la participación de Lamar Jackson podría tomarse horas antes del kickoff, dependiendo de su evolución física y de cómo responda a la carga de trabajo previa al partido.

Mientras tanto, Baltimore se prepara para ambos escenarios, consciente de que su temporada está en juego.

Temas


Futbol Americano
previa

Localizaciones


Maryland

Personajes


Lamar Jackson

Organizaciones


NFL
Baltimore Ravens

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

