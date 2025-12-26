Lamar Jackson podría no jugar ante Packers por lesión en la espalda

El estatus de Lamar Jackson continúa siendo una de las principales incógnitas de la Semana 17 de la NFL, luego de que el mariscal de campo de los Ravens de Baltimore no participara en ningún entrenamiento a lo largo de la semana debido a una lesión en la espalda.

De acuerdo con el reporte oficial del equipo, Jackson está catalogado como dudoso para el partido de este sábado ante los Packers de Green Bay.

La lesión se presentó durante el juego de la semana pasada frente a los Patriots de Nueva Inglaterra, cuando Jackson recibió un fuerte golpe en la zona lumbar en el segundo cuarto del encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL

El quarterback tuvo que abandonar el partido y ya no pudo regresar, situación que encendió las alarmas en Baltimore de cara al cierre de la temporada regular.

Durante toda la semana de preparación, Jackson fue limitado en las actividades del equipo y finalmente no entrenó ni miércoles, ni jueves, ni viernes, una señal clara de que el cuerpo técnico ha optado por la cautela.