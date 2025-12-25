Victoria de Broncos sobre Chiefs marca la jornada navideña de la NFL

En una noche de Navidad distinta en Arrowhead Stadium, los Chiefs de Kansas City afrontaron el compromiso ante los Broncos de Denver con una plantilla limitada y la necesidad de sostener el pulso en la División Oeste de la AFC. El duelo se mantuvo cerrado hasta el final, pero fue Denver quien salió con la victoria por 20-13 gracias a una jugada decisiva en los minutos finales.

El encuentro se inclinó en la recta final del último cuarto. Con el marcador apretado y poco margen de error, una infracción defensiva de Chris Jones en cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar cambió el rumbo del partido. El castigo otorgó primero y gol a los Broncos de Denver desde la yarda cuatro, situación que aprovecharon con un pase corto de Bo Nix a RJ Harvey en la zona de anotación para tomar ventaja definitiva.

Los Chiefs de Kansas City aún tuvieron una oportunidad para responder. La ofensiva avanzó hasta la yarda 26 del territorio rival, pero la serie se detuvo cuando Chris Oladokun lanzó incompleto en cuarta y ocho, con 25 segundos por jugar. Esa acción selló el resultado y permitió a Denver controlar los últimos instantes del reloj.