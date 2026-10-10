Ravens vs Falcons: Baltimore pierde a Lamar Jackson para el Sunday Night Football de la NFL

El Sunday Night Football de la Semana 5 de la NFL tendrá una ausencia clave: Ravens de Baltimore visitará este domingo 11 de octubre a Atlanta Falcons sin Lamar Jackson. El quarterback, lesionado del tobillo izquierdo, cederá su lugar a Tyler Huntley a las 6:20 de la tarde, en Mercedes-Benz Stadium. Baltimore llega 3-1 y con dos triunfos seguidos, pero debe mantener el ritmo ofensivo sin su figura. Jackson se lesionó ante Titans de Tennessee, rival al que los Ravens superaron 24-18. Huntley relevó al dos veces MVP y completó ocho de nueve envíos para 63 yardas. Será su primer inicio de 2026. Antes de lesionarse, Jackson acumulaba 967 yardas aéreas y seis pases de touchdown.

El entrenador Jesse Minter también deberá afrontar la baja del defensivo Trey Hendrickson, mientras que el receptor Zay Flowers y el esquinero Marlon Humphrey aparecen como cuestionables. Derrick Henry será pieza central del ataque: suma 374 yardas terrestres y siete anotaciones, y buscará controlar el reloj. Atlanta presume una muy sólida defensa terrestre, la mejor de la NFL a la fecha. Con apenas 48.3 yardas por partido permitidas por esa vía, el conjunto de Kevin Stefanski tendrá la misión de frenar a Henry y obligar a Huntley a resolver desde el bolsillo. Ahí podría definirse el resultado.

Atlanta, con récord de 2-2, pasó de dos derrotas iniciales a dos victorias contundentes. En su presentación más reciente aplastó 45-24 a Saints de Nueva Orleans, impulsado por Bijan Robinson, quien corrió para 145 yardas y dos touchdowns. Robinson suma 349 yardas por tierra en sus últimos dos partidos. Michael Penix Jr. agregó 223 yardas aéreas y un pase de anotación, mientras Brian Robinson Jr. cruzó tres veces las diagonales. La historia favorece a Baltimore, ganador de cinco de siete enfrentamientos ante Atlanta, incluidos los últimos tres. En 2022 vencieron 17-9, también con Huntley como titular. Ahora los visitantes buscan iniciar 4-1 por primera vez desde 2021; los Falcons, en cambio, quieren confirmar su resurgimiento ante su público. El partido podrá seguirse en México por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass de DAZN. ASÍ SE DISPUTARÁ LA SEMANA 5 EN LA JORNADA DOMINICAL El resto del domingo comenzará temprano con Eagles frente a Jaguars en Londres, a las 7:30 de la mañana. A las 11 de la mañana, Bears visitará a Packers en un duelo divisional, Vikings se medirá con Saints, Raiders enfrentará a Patriots y Bengals chocará con Dolphins. También a esa hora, Browns enfrentará a Jets, Colts visitará a Steelers, Texans jugará contra Titans y Giants se presentará ante Commanders.

Para la tarde quedarán tres enfrentamientos: Denver Broncos contra Chargers a las 2:05 de la tarde, además de Lions ante Cardinals y 49ers frente a Seahawks, ambos a las 2:25 de la tarde.