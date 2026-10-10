Ravens vs Falcons: Baltimore pierde a Lamar Jackson para el Sunday Night Football de la NFL
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Atlanta llega encendido tras dos victorias consecutivas, mientras Baltimore deberá confiar en Tyler Huntley para defender su buen arranque de temporada
El Sunday Night Football de la Semana 5 de la NFL tendrá una ausencia clave: Ravens de Baltimore visitará este domingo 11 de octubre a Atlanta Falcons sin Lamar Jackson.
El quarterback, lesionado del tobillo izquierdo, cederá su lugar a Tyler Huntley a las 6:20 de la tarde, en Mercedes-Benz Stadium. Baltimore llega 3-1 y con dos triunfos seguidos, pero debe mantener el ritmo ofensivo sin su figura.
Jackson se lesionó ante Titans de Tennessee, rival al que los Ravens superaron 24-18. Huntley relevó al dos veces MVP y completó ocho de nueve envíos para 63 yardas. Será su primer inicio de 2026. Antes de lesionarse, Jackson acumulaba 967 yardas aéreas y seis pases de touchdown.
El entrenador Jesse Minter también deberá afrontar la baja del defensivo Trey Hendrickson, mientras que el receptor Zay Flowers y el esquinero Marlon Humphrey aparecen como cuestionables.
Derrick Henry será pieza central del ataque: suma 374 yardas terrestres y siete anotaciones, y buscará controlar el reloj.
Atlanta presume una muy sólida defensa terrestre, la mejor de la NFL a la fecha.
Con apenas 48.3 yardas por partido permitidas por esa vía, el conjunto de Kevin Stefanski tendrá la misión de frenar a Henry y obligar a Huntley a resolver desde el bolsillo. Ahí podría definirse el resultado.
Atlanta, con récord de 2-2, pasó de dos derrotas iniciales a dos victorias contundentes. En su presentación más reciente aplastó 45-24 a Saints de Nueva Orleans, impulsado por Bijan Robinson, quien corrió para 145 yardas y dos touchdowns.
Robinson suma 349 yardas por tierra en sus últimos dos partidos. Michael Penix Jr. agregó 223 yardas aéreas y un pase de anotación, mientras Brian Robinson Jr. cruzó tres veces las diagonales.
La historia favorece a Baltimore, ganador de cinco de siete enfrentamientos ante Atlanta, incluidos los últimos tres. En 2022 vencieron 17-9, también con Huntley como titular.
Ahora los visitantes buscan iniciar 4-1 por primera vez desde 2021; los Falcons, en cambio, quieren confirmar su resurgimiento ante su público. El partido podrá seguirse en México por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass de DAZN.
ASÍ SE DISPUTARÁ LA SEMANA 5 EN LA JORNADA DOMINICAL
El resto del domingo comenzará temprano con Eagles frente a Jaguars en Londres, a las 7:30 de la mañana. A las 11 de la mañana, Bears visitará a Packers en un duelo divisional, Vikings se medirá con Saints, Raiders enfrentará a Patriots y Bengals chocará con Dolphins.
También a esa hora, Browns enfrentará a Jets, Colts visitará a Steelers, Texans jugará contra Titans y Giants se presentará ante Commanders.
Para la tarde quedarán tres enfrentamientos: Denver Broncos contra Chargers a las 2:05 de la tarde, además de Lions ante Cardinals y 49ers frente a Seahawks, ambos a las 2:25 de la tarde.