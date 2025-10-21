Lamar Jackson sigue sin entrenar y su regreso con los Ravens sigue en duda

Lamar Jackson continúa fuera de acción por una lesión en el tendón de la corva derecho, lo que mantiene la incertidumbre sobre su regreso con los Ravens de Baltimore tras el descanso de la semana pasada. El mariscal de campo no participó en la práctica del lunes, generando dudas sobre si podrá estar disponible para el duelo del domingo ante los Bears de Chicago. La situación se complica para Baltimore, que acumula dos derrotas consecutivas sin su principal figura ofensiva. TE PUEDE INTERESAR: Charlyn Corral cerca de ser pentacampeona de goleo en la Liga MX Femenil El entrenador en jefe John Harbaugh había expresado su optimismo sobre el regreso de Jackson después de perderse los últimos dos encuentros, pero el lunes el jugador no apareció en el campo para el primer entrenamiento posterior al descanso.

“Creo que todos los chicos están trabajando muy duro para volver, se los aseguro”, comentó Harbaugh después de la práctica. “Veremos quién regresa y quién entrena el miércoles. No quiero comentar sobre ningún jugador en particular”. Cuando se le preguntó directamente si esperaba contar con Jackson el domingo, Harbaugh repitió: “La misma respuesta”. Los Ravens (1-5) atraviesan uno de los peores inicios en sus 30 años de historia. Sin Jackson, el equipo ha tenido dificultades ofensivas, sumando solo 13 puntos en total con el suplente Cooper Rush como titular. Baltimore espera que el regreso de su dos veces Jugador Más Valioso ayude a encaminar una recuperación a mitad de temporada. Jackson fue uno de los tres jugadores que salieron lesionados en la derrota 37-20 ante los Chiefs de Kansas City el pasado 29 de septiembre. Desde entonces, el esquinero Chidobe Awuzie y el linebacker Roquan Smith ya volvieron a la actividad, pero Jackson sigue sin participar.