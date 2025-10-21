Lamar Jackson sigue sin entrenar y su regreso con los Ravens sigue en duda

/ 21 octubre 2025
    Lamar Jackson sigue sin entrenar y su regreso con los Ravens sigue en duda
    El mariscal de campo no participó en el entrenamiento del lunes con los Ravens, manteniendo la duda sobre su regreso ante los Bears. FOTO: AP

El equipo acumula dos derrotas sin su líder ofensivo y sufre uno de los peores arranques en la historia de la franquicia

Lamar Jackson continúa fuera de acción por una lesión en el tendón de la corva derecho, lo que mantiene la incertidumbre sobre su regreso con los Ravens de Baltimore tras el descanso de la semana pasada.

El mariscal de campo no participó en la práctica del lunes, generando dudas sobre si podrá estar disponible para el duelo del domingo ante los Bears de Chicago. La situación se complica para Baltimore, que acumula dos derrotas consecutivas sin su principal figura ofensiva.

El entrenador en jefe John Harbaugh había expresado su optimismo sobre el regreso de Jackson después de perderse los últimos dos encuentros, pero el lunes el jugador no apareció en el campo para el primer entrenamiento posterior al descanso.

“Creo que todos los chicos están trabajando muy duro para volver, se los aseguro”, comentó Harbaugh después de la práctica. “Veremos quién regresa y quién entrena el miércoles. No quiero comentar sobre ningún jugador en particular”.

Cuando se le preguntó directamente si esperaba contar con Jackson el domingo, Harbaugh repitió: “La misma respuesta”.

Los Ravens (1-5) atraviesan uno de los peores inicios en sus 30 años de historia. Sin Jackson, el equipo ha tenido dificultades ofensivas, sumando solo 13 puntos en total con el suplente Cooper Rush como titular. Baltimore espera que el regreso de su dos veces Jugador Más Valioso ayude a encaminar una recuperación a mitad de temporada.

Jackson fue uno de los tres jugadores que salieron lesionados en la derrota 37-20 ante los Chiefs de Kansas City el pasado 29 de septiembre. Desde entonces, el esquinero Chidobe Awuzie y el linebacker Roquan Smith ya volvieron a la actividad, pero Jackson sigue sin participar.

El receptor Zay Flowers, cercano al mariscal, comentó que mantiene comunicación con él, aunque desconoce su estatus médico. “Para ser sincero, no conozco la situación”, dijo. “Si él juega, estaremos listos”.

Desde su llegada a la titularidad en 2018, los Ravens tienen marca de 74-32 (.698) con Jackson, promediando 28.1 puntos por juego. Sin él, el registro cae a 4-12 (.250), con solo 15.4 puntos por encuentro.

De acuerdo con ESPN Analytics, Baltimore tiene apenas un 28.6% de probabilidades de clasificar a los playoffs. “Seguimos mentalizados de que aún podemos lograrlo, y creo que podemos”, afirmó el esquinero Marlon Humphrey.

