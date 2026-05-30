LFA 2026: Dinos de Saltillo queda fuera del Tazón México IX tras caer ante Osos

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    LFA 2026: Dinos de Saltillo queda fuera del Tazón México IX tras caer ante Osos
    Osos dominó a Dinos y avanzó al Tazón México IX, donde enfrentará a Caudillos de Chihuahua. FOTO: FACEBOOK/OSOS LFA

La Ola Morada sufrió una dolorosa eliminación en las Semifinales al perder 33-5 ante Monterrey, que disputará la Final ante Caudillos en el Estadio Olímpico Universitario de la UACH

Dinos de Saltillo se quedó sin sueño de campeonato. La escuadra coahuilense fue superada de manera estrepitosa por Osos de Monterrey, que impuso condiciones con autoridad y se llevó la Semifinal de la Liga de Futbol Americano Profesional por marcador de 33-5, resultado que dejó a los saltillenses fuera del IX Tazón México.

El golpe fue duro para Dinos, que llegó a la postemporada con la ilusión de volver a disputar el juego grande de la LFA, pero terminó sometido por un rival que dominó desde el inicio y no permitió reacción. Osos aprovechó su localía, ejecutó mejor en ambos costados del emparrillado y convirtió la Semifinal en una noche amarga para los de Saltillo.

La eliminación también cerró una campaña que había generado expectativa para Dinos, luego de avanzar como uno de los cuatro mejores equipos de la temporada 2026.

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Sin embargo, en el momento decisivo, la ofensiva no encontró ritmo y la defensiva terminó rebasada por el ataque regiomontano, que fue construyendo una ventaja imposible de remontar.

Con este resultado, Dinos quedó imposibilitado de acceder al Tazón México IX, instancia en la que buscaba una nueva oportunidad de pelear por el campeonato de la LFA. La derrota ante Osos confirma una vez más lo complicada que ha sido esta rivalidad para la escuadra saltillense en los últimos años.

Del otro lado del cuadro, Caudillos de Chihuahua también selló su boleto a la Final tras vencer 25-22 a Raptors del Valle de México, por lo que el partido por el campeonato quedó definido: Osos de Monterrey vs Caudillos de Chihuahua.

El Tazón México IX se disputará el domingo 7 de junio, a las 7 de la noche, en el Estadio Olímpico Universitario de la UACH, en Chihuahua, donde Caudillos intentará coronarse en casa ante unos Osos que llegan fortalecidos tras borrar del camino a Dinos.

Para Saltillo, el cierre deja una sensación de deuda pendiente. Dinos volvió a quedarse corto en playoffs y ahora deberá replantear el rumbo de una franquicia que, pese a mantenerse competitiva, no logró dar el paso que necesitaba para regresar al escenario principal del futbol americano profesional en México.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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