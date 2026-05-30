LFA 2026: Dinos de Saltillo queda fuera del Tazón México IX tras caer ante Osos

Dinos de Saltillo se quedó sin sueño de campeonato. La escuadra coahuilense fue superada de manera estrepitosa por Osos de Monterrey, que impuso condiciones con autoridad y se llevó la Semifinal de la Liga de Futbol Americano Profesional por marcador de 33-5, resultado que dejó a los saltillenses fuera del IX Tazón México.

El golpe fue duro para Dinos, que llegó a la postemporada con la ilusión de volver a disputar el juego grande de la LFA, pero terminó sometido por un rival que dominó desde el inicio y no permitió reacción. Osos aprovechó su localía, ejecutó mejor en ambos costados del emparrillado y convirtió la Semifinal en una noche amarga para los de Saltillo.

La eliminación también cerró una campaña que había generado expectativa para Dinos, luego de avanzar como uno de los cuatro mejores equipos de la temporada 2026.