Valkirias aplastan 50-0 a Espartanas en la Jornada 3 de la LIFFEN

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Fútbol Americano
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    Valkirias aplastan 50-0 a Espartanas en la Jornada 3 de la LIFFEN
    Tras la victoria en Mérida, Valkirias se alista para recibir a Wolfpack de Monterrey en su próximo compromiso como local. FOTO: CORTESÍA

Las Guerreras del Valhalla volvieron del descanso con una actuación dominante y dejaron claro en Mérida que están listas para competir por los primeros lugares de la LIFFEN

Las Valkirias de Saltillo regresaron a la actividad con una actuación dominante al derrotar por más de 70 puntos a Espartanas de Mérida en su compromiso correspondiente a la Jornada 3 de la temporada 2026 de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN). Aunque Valkirias logró una diferencia de 82 puntos en el terreno de juego, el resultado oficial quedó registrado como 50-0, debido a la cantidad de puntos.

Luego de descansar durante la Jornada 2, el conjunto coahuilense viajó a Yucatán con la intención de mantenerse en crecimiento dentro del campeonato y encontró una respuesta positiva en el terreno de juego. Las dirigidas por el coach Óscar Velázquez impusieron condiciones desde el inicio del encuentro y terminaron llevándose una victoria sin recibir anotaciones.

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El resultado confirmó el buen momento que atraviesa el equipo saltillense, que ha apostado por combinar la experiencia de sus jugadoras más veteranas con las incorporaciones realizadas para la presente campaña.

Entre las figuras que volvieron a ser determinantes para el equipo destacaron Dulce Valero, Laura González y Carolina Sandoval, integrantes que han permanecido en la organización desde su primera temporada y que continúan siendo piezas importantes dentro del proyecto.

La experiencia acumulada por estas jugadoras ha permitido que Valkirias mantenga una base sólida dentro y fuera del campo, respaldando además el proceso de integración de las nuevas integrantes que llegaron para esta campaña.

La victoria en Mérida representa un paso importante para las saltillenses, que buscan consolidarse como uno de los equipos protagonistas de la temporada 2026 de la LIFFEN. Además, el marcador refleja el trabajo realizado durante las semanas de preparación y el crecimiento mostrado por el equipo desde el inicio del campeonato.

El triunfo también sirve como impulso anímico de cara a su siguiente compromiso, en el que Valkirias volverá a presentarse ante su afición.

Para la Jornada 4, las llamadas Guerreras del Valhalla serán anfitrionas al recibir a Wolfpack de Monterrey, en un encuentro que representará una nueva oportunidad para mantenerse entre los equipos más competitivos del circuito.

La directiva informó que en los próximos días dará a conocer la sede y el horario oficial del partido en casa a través de sus redes sociales, por lo que invitó a la afición a mantenerse pendiente de los canales oficiales del equipo.

Con una sólida actuación en ambos lados del emparrillado y una victoria por 50-0 como visitante, Valkirias regresó de Mérida con un resultado que fortalece sus aspiraciones dentro de la temporada 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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