Josh Jacobs, de Packers, enfrenta tres nuevas acusaciones de violencia contra mujeres

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    Josh Jacobs, de Packers, enfrenta tres nuevas acusaciones de violencia contra mujeres
    Josh Jacobs regresó a la actividad con los Packers de Green Bay tras perderse seis encuentros, pero nuevas acusaciones de presunta violencia podrían complicar su futuro en la NFL. FOTO: AP

Documentos policiales revelan presuntos episodios de agresión ocurridos entre 2021 y 2022; la NFL mantiene abierta su investigación y podría imponer nuevas sanciones al corredor

El corredor Josh Jacobs, de los Packers de Green Bay, enfrenta nuevas acusaciones de violencia luego de que la Policía de Hobart-Lawrence, Wisconsin, divulgara su expediente de mayo de 2026.

Tres mujeres denunciaron hechos ocurridos entre 2021 y 2022, cuando el jugador pertenecía a los Raiders de Las Vegas.

Los testimonios salieron a la luz el 30 de octubre, tras una solicitud de registros públicos. NBC 26 informó primero del caso.

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Los relatos se incorporaron a la investigación por el altercado con su pareja de entonces.

Una denunciante afirmó que, en enero de 2022, el corredor la abofeteó, le arrebató el teléfono y lo arrojó a una piscina.

Aseguró que la sujetó del cabello, la tiró al suelo y la amenazó de muerte cuando intentaba abandonar su vivienda.

Otra mujer relató que en abril de 2021 Jacobs la tomó de los brazos, la empujó contra una pared y le provocó moretones.

Un reporte de aquella época indicó que los agentes no observaron lesiones visibles de agresión.

La tercera señaló que, en mayo de 2022, el futbolista la tomó del cabello y del cuello, la arrastró y le causó rasguños.

Según su declaración, no acudió antes a las autoridades porque temía ser deportada tras una advertencia atribuida al jugador.

Jacobs fue detenido el 26 de mayo de 2026 por un altercado ocurrido tres días antes con su entonces pareja.

El 10 de septiembre optó por no impugnar dos cargos menores: agresión y daños a la propiedad. Las nuevas acusaciones no equivalen, por sí solas, a una determinación judicial de culpabilidad.

Los abogados del corredor calificaron los señalamientos recientes como antiguos y no corroborados.

Añadieron que la fiscalía ya los conocía y que, tras investigarlos, decidió proceder únicamente por los dos delitos menores resueltos mediante un acuerdo judicial.

La NFL confirmó que revisará estas acusaciones dentro de la investigación que mantiene abierta. Jacobs estuvo en la lista de exentos del comisionado y se perdió los primeros seis partidos de la temporada.

Después regresó a la actividad y anotó dos touchdowns ante los Panthers de Carolina. La organización de Green Bay no ofreció comentarios inmediatos y, por ahora, no se ha anunciado una nueva sanción.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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