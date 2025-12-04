Lions vencen a Cowboys de Dallas y siguen en la pelea por Playoffs 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Detroit mejoró su marca a 8-5 y se mantiene en la disputa por un lugar en los playoffs de la NFC
Lions de Detroit dieron un paso importante en su intento por mantenerse en la pelea rumbo a la postemporada al vencer 44-30 a los Cowboys de Dallas en el duelo de jueves por la noche correspondiente a la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL, celebrado en Ford Field. El resultado permitió al equipo local equilibrar el cierre de campaña y sostenerse en la contienda directa por un boleto en la NFC.
El corredor Jahmyr Gibbs encabezó la ofensiva de Detroit con tres anotaciones por tierra, aprovechando los espacios generados por la línea ofensiva. La defensa también tuvo un papel clave al provocar tres pérdidas de balón del conjunto texano, incluida una serie de capturas sobre Dak Prescott, quien sufrió tres derribos por parte de Al-Quadin Muhammad. El partido se complicó aún más para Dallas tras la salida por lesión de CeeDee Lamb en el tercer cuarto, lo que obligó a ajustar su plan ofensivo.
TE PUEDE INTERESAR: Saraperos de Saltillo confirma instalación de césped sintético para la próxima campaña
Con la victoria, los Lions de Detroit colocaron su marca en 8-5 y alcanzaron un 55% de probabilidades de clasificarse a los playoffs, de acuerdo con métricas de la liga. En contraste, los Cowboys de Dallas, ahora con registro de 6-6-1, redujeron su margen de maniobra y quedaron con apenas un 9% de posibilidades de avanzar. Detroit ocupa momentáneamente la octava posición de la NFC, muy cerca de los San Francisco 49ers, quienes mantienen el séptimo lugar con 9-4.
El desempeño del mariscal Jared Goff fue determinante: completó una actuación sin entregas de balón y conectó con Amon-Ra St. Brown en seis ocasiones para 92 yardas. Entre esas jugadas destacó una recepción de 37 yardas que ayudó a sostener la ventaja en el último cuarto. St. Brown participó pese a no haber entrenado durante la semana por un problema en el tobillo sufrido en el juego de Día de Acción de Gracias.
La ofensiva aérea de Detroit también contó con siete recepciones de Jameson Williams, quien sumó 96 yardas, mientras que el novato Isaac TeSlaa logró capturar un pase de anotación. Con sus tres touchdowns, Gibbs alcanzó 47 en su carrera antes de cumplir 24 años, cifra que lo iguala con Barry Sanders como los jugadores con más anotaciones a esa edad en la historia de la NFL.
Uno de los momentos clave del encuentro llegó al inicio del tercer cuarto, cuando una intercepción de Derrick Barnes tras un pase desviado preparó el envío de 12 yardas de Goff a TeSlaa. Esa acción amplió la ventaja a 27-9. Aunque Dallas redujo el marcador a 30-27 en el último cuarto con un touchdown y una conversión de dos puntos, Detroit respondió de inmediato con una serie ofensiva de cinco jugadas para 59 yardas, culminada por una carrera de 10 yardas de Gibbs que selló el triunfo.