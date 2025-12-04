Lions vencen a Cowboys de Dallas y siguen en la pelea por Playoffs 2025

Lions de Detroit dieron un paso importante en su intento por mantenerse en la pelea rumbo a la postemporada al vencer 44-30 a los Cowboys de Dallas en el duelo de jueves por la noche correspondiente a la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL, celebrado en Ford Field. El resultado permitió al equipo local equilibrar el cierre de campaña y sostenerse en la contienda directa por un boleto en la NFC.

El corredor Jahmyr Gibbs encabezó la ofensiva de Detroit con tres anotaciones por tierra, aprovechando los espacios generados por la línea ofensiva. La defensa también tuvo un papel clave al provocar tres pérdidas de balón del conjunto texano, incluida una serie de capturas sobre Dak Prescott, quien sufrió tres derribos por parte de Al-Quadin Muhammad. El partido se complicó aún más para Dallas tras la salida por lesión de CeeDee Lamb en el tercer cuarto, lo que obligó a ajustar su plan ofensivo.

Con la victoria, los Lions de Detroit colocaron su marca en 8-5 y alcanzaron un 55% de probabilidades de clasificarse a los playoffs, de acuerdo con métricas de la liga. En contraste, los Cowboys de Dallas, ahora con registro de 6-6-1, redujeron su margen de maniobra y quedaron con apenas un 9% de posibilidades de avanzar. Detroit ocupa momentáneamente la octava posición de la NFC, muy cerca de los San Francisco 49ers, quienes mantienen el séptimo lugar con 9-4.