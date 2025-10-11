Lions vs Chiefs: la gran cita del Sunday Night Football en la Semana 6 de la NFL

Fútbol Americano
/ 11 octubre 2025
    Lions vs Chiefs: la gran cita del Sunday Night Football en la Semana 6 de la NFL
    La última vez que Jared Goff y Patrick Mahomes se enfrentaron como quarterbacks titulares fue el 7 de septiembre de 2023, cuando los Lions vencieron a los Chiefs 21-20. FOTO: AP

Detroit llega como una de las ofensivas más explosivas de la NFL para visitar a un Kansas City obligado a reaccionar en el Arrowhead Stadium

El Sunday Night Football de la Semana 6 promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada.

Los Chiefs de Kansas City, aún intentando recuperar su mejor versión, reciben a unos Lions de Detroit que presumen una de las ofensivas más efectivas del año, promediando más de 34 puntos por partido.

Detroit (4-1) atraviesa un gran momento tras cuatro victorias consecutivas y busca consolidarse como aspirante real al título.

TE PUEDE INTERESAR: Crown Jewel 2025: John Cena llega a 100 triunfos en la WWE con su victoria sobre AJ Styles

En cambio, Kansas City (3-2) llega presionado luego de una derrota frente a los Jaguars, resultado que encendió las alarmas en el equipo de Andy Reid y Patrick Mahomes.

DETROIT, CON BAJAS CLAVES EN SU LÍNEA OFENSIVA

Los Lions enfrentarán este compromiso con sensibles ausencias. Taylor Decker, tackle izquierdo titular, y su suplente Giovanni Manu, fueron descartados por lesión, lo que compromete la protección de Jared Goff.

A esto se suma la baja del esquinero Avonte Maddox y otros jugadores en la secundaria, lo que podría facilitar el ataque aéreo de Mahomes y sus receptores.

Pese a ello, Detroit mantiene su fortaleza en el ataque terrestre, liderado por David Montgomery y Jahmyr Gibbs, dos piezas clave para controlar el reloj de juego y mantener lejos del campo a la ofensiva de los Chiefs.

LOS CHIEFS, EN BUSCA DE SU MEJOR RITMO

Mahomes sigue siendo el corazón de Kansas City, pero las inconsistencias ofensivas han sido evidentes. El mariscal de campo ha intentado recuperar su conexión con Travis Kelce, mientras los receptores jóvenes aún no alcanzan el nivel esperado.

El equipo necesita una actuación sólida para recuperar confianza y evitar que la temporada se complique.

En defensa, el conjunto de Andy Reid contará con Chris Jones, uno de los jugadores más dominantes en la presión al quarterback, pieza fundamental para aprovechar las ausencias en la línea ofensiva de los Lions.

CLAVES DEL PARTIDO

Protección a Jared Goff: Detroit deberá suplir con eficiencia las bajas en su línea ofensiva ante una defensa agresiva.

Explosividad de Mahomes: Si logra conectar pases largos, los Chiefs pueden romper la defensa diezmada de los Lions.

Control del reloj: El ataque terrestre de Detroit podría marcar la diferencia al limitar las posesiones de Kansas City.

Turnovers: En un partido tan cerrado, un error puede definir el resultado.

PRONÓSTICO Y HORARIO

Se espera un duelo de alto voltaje ofensivo. Aunque los Chiefs parten como favoritos por 2.5 puntos, los Lions llegan con el impulso suficiente para dar la sorpresa en Arrowhead.

El juego comenzará este domingo 12 de octubre a las 6:20 de la tarde y será transmitido por ESPN y Disney Premium.

Temas


Futbol Americano
previa

Localizaciones


Kansas City

Personajes


Jared Goff
Patrick Mahomes

Organizaciones


NFL
Kansas City Chiefs
Detroit Lions

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida
La docente Fabiola Ortiz fue asesinada a balazos por un alumno, según señala la Fiscalía General de Oaxaca.

Asesinato de la docente Fabiola Ortiz en Oaxaca habría sido por una ‘mala calificación’: Fiscal
El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila (no en la imagen) son recibidos después de llegar al aeropuerto de Ciampino en Roma, en vísperas de su visita de estado al Vaticano.

Carlos III rezará junto al papa León XVI en el que es considerado como un evento histórico
Según las autoridades algunas personas arrestadas habían sido acusadas previamente de varios delitos como robo, allanamiento, violencia doméstica, falsificación, tráfico de drogas entre otras. FOTO:

Redada migratoria causa protestas en Nueva York; 14 personas fueron detenidas
Estudiantes ven un video del presidente Xi Jinping en el Museo Militar de Pekín, el 20 de octubre de 2023. Jinping parece creer que solo su permanencia en el poder puede asegurar el ascenso de China.

¿Quién gobernará China después de Xi Jinping?
Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, narcotraficante del Cártel de Sinaloa y CJNG; se había fugado