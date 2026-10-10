Lobos UAdeC aplasta 42-13 a Cimarrones en Saltillo y mantiene vivo el sueño de Playoffs

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) cerraron con fuerza ante su afición. La Jauría venció 42-13 a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) el viernes, en el Estadio Jorge Castro Medina, y recuperó impulso en la Liga Mayor de la ONEFA 2026. El triunfo, de la Semana 6 de la Conferencia Nacional, llegó en el último compromiso que los saltillenses disputaron como locales en temporada regular. La ofensiva universitaria vivió una de sus mejores noches. Néstor Molina fue la figura con tres touchdowns, según el reporte del encuentro.

El jugador apareció desde el primer cuarto con dos anotaciones que dieron a Lobos una ventaja temprana y obligaron a los bajacalifornianos a perseguir el marcador desde el arranque. La ofensiva coahuilense mantuvo el ritmo antes del medio tiempo. José Luis Machorro también llegó a las diagonales, mientras Cimarrones consiguió descontar. Los equipos se marcharon al descanso con ventaja de 21-7 para los anfitriones. Lejos de conformarse, la Jauría sostuvo el control en la segunda mitad y amplió la diferencia. César Rodríguez y Rafael Sánchez figuraron entre los anotadores. El 42-13 reflejó el dominio del conjunto de Saltillo, que ofreció a sus seguidores un cierre de local a la altura de sus aspiraciones. Más allá del marcador, el resultado tiene valor en la lucha por la postemporada.

El equipo dirigido por Daniel Carrete llegó a una marca de tres triunfos y tres derrotas, por lo que mantiene vivas sus posibilidades de clasificación. La recuperación cobra importancia después de un comienzo complicado. La UAdeC había sufrido tropiezos, pero comenzó a reaccionar cuando derrotó 21-14 a Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahora, con una victoria de mayor diferencia frente a Cimarrones, vuelve a encontrar confianza para el cierre. El siguiente desafío será lejos del Jorge Castro Medina: el sábado 17 de octubre, Lobos visitará a Frailes de la Universidad del Tepeyac. La Jauría necesitará prolongar su buen momento para seguir en la pelea por los playoffs.