Muere Alphonso Smith Jr., exjugador de Lions: qué se sabe del caso

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    Muere Alphonso Smith Jr., exjugador de Lions: qué se sabe del caso
    Alphonso Smith Jr. jugó con los Lions de Detroit de 2010 a 2012, equipo con el que consiguió sus ocho intercepciones en la NFL. FOTO: ESPECIAL

El exesquinero expresó en Facebook su sufrimiento emocional y necesidad de ayuda; TMZ reportó que su muerte habría sido por suicidio

Alphonso Smith Jr., exesquinero de los Lions de Detroit y los Broncos de Denver, murió el miércoles 2 de septiembre en Florida, a los 40 años.

Horas antes, había publicado en Facebook un mensaje en el que expresaba sufrimiento emocional y necesidad de ayuda.

TMZ Sports reportó, con base en fuentes con conocimiento del caso, que se habría tratado de un suicidio. Hasta la última actualización consultada, no se había presentado un dictamen forense público sobre la causa de muerte.

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TMZ añadió este jueves 3 de septiembre que la oficina forense de Palm Beach confirmó tener bajo su resguardo el cuerpo del exjugador.

El mensaje de Alphonso Smith Jr. en Facebook

En la publicación, reseñada por medios estadounidenses, Smith se dirigió a sus hijos, familiares y amigos.

Expresó afecto, pidió perdón y habló de experiencias dolorosas de su infancia, además de señalar que necesitaba apoyo y no lo había recibido.

Los detalles de esas vivencias no fueron precisados en los reportes. El mensaje tampoco permite establecer un diagnóstico ni explicar por sí solo las circunstancias del fallecimiento.

Su trayectoria en Lions, Broncos y Wake Forest

Nacido en Pahokee, Florida, Smith destacó en la Universidad de Wake Forest, donde acumuló 21 intercepciones y estableció un récord de la Atlantic Coast Conference. Lideró al futbol americano universitario con ocho intercepciones en 2007 y siete en 2008.

Su última campaña universitaria le valió el reconocimiento de All-American por consenso. También fue finalista del Trofeo Bronko Nagurski, que distingue al mejor defensivo del país, y formó parte de la generación 2021-2022 del Salón de la Fama de Wake Forest.

$!Alphonso Smith Jr. expresó en Facebook sus dificultades emocionales y su necesidad de recibir ayuda, en un mensaje dirigido a familiares y amigos.
Alphonso Smith Jr. expresó en Facebook sus dificultades emocionales y su necesidad de recibir ayuda, en un mensaje dirigido a familiares y amigos. FOTO: ESPECIAL

Los Broncos lo eligieron en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2009, con la selección global 37. Después de una temporada en Denver pasó a Detroit en 2010. Con los Lions consiguió cinco intercepciones ese mismo año y sumó otras tres en 2011.

Su carrera en la NFL abarcó cuatro temporadas, de 2009 a 2012. Disputó 42 partidos y registró ocho intercepciones.

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Tras su etapa profesional, Wake Forest anunció en 2013 su incorporación al equipo de transmisiones de radio como reportero a nivel de cancha.

En México, la Línea de la Vida ofrece orientación gratuita en salud mental en el 800 911 2000, las 24 horas, todos los días.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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