Lobos UAdeC vs Frailes: la Jauría desafía a un invicto en casa y busca acercarse a los Playoffs

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    Lobos UAdeC vs Frailes: la Jauría desafía a un invicto en casa y busca acercarse a los Playoffs
    Los Lobos de la UAdeC buscarán mantener su recuperación en la ONEFA 2026 cuando enfrenten a Frailes del Tepeyac en la Ciudad de México. FOTO: FACEBOOK

Con Néstor Molina como referente ofensivo, Saltillo visita este sábado a la Universidad del Tepeyac en un duelo decisivo para sus aspiraciones

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) afrontan una visita que puede definir su ruta a los Playoffs de la ONEFA 2026.

Este sábado, la Jauría enfrentará a Frailes de la Universidad del Tepeyac, al mediodía, en el Estadio Jaime Labastida de la Ciudad de México, por la Semana 7 de la Conferencia Nacional.

El conjunto de Saltillo llega fortalecido después de vencer 42-13 a Cimarrones de Baja California en el Estadio Jorge Castro Medina.

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Fue su despedida como local en temporada regular y una exhibición ofensiva que le permitió recuperar confianza tras un arranque de tres derrotas consecutivas.

Néstor Molina fue la figura del triunfo con tres touchdowns por tierra, mientras el mariscal José Luis Machorro aportó una anotación por carrera y otra mediante pase.

La ofensiva de Daniel Carrete mostró equilibrio y contundencia, dos aspectos que necesitará repetir fuera de casa.

Sin embargo, el reto luce distinto. Frailes tiene tres victorias y dos derrotas en cinco partidos y mantiene su estadio como fortaleza: allí venció 28-0 a Panteras Siglo 21, 14-7 a Toros Salvajes de Chapingo y 21-6 a Halcones de la Veracruzana.

Sus tropiezos ocurrieron como visitante ante Potros Salvajes UAEM y Pumas Acatlán.

Lobos presenta marca de 3-3, de acuerdo con el reporte de ONEFA, y debe ganar terreno en un Grupo Norte que también reúne a Águilas de Chihuahua, Potros ITSON, Indios UACJ y Cimarrones UABC.

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El formato otorga boletos a los dos mejores de cada grupo y a los dos terceros con mejor registro, de ahí la importancia de cada resultado.

La Jauría necesita imponer su juego terrestre y evitar que el rival dicte el ritmo en Lindavista.

Una victoria no garantizaría por sí sola su clasificación, pero sí reforzaría sus aspiraciones en la recta final.

Después de medirse a Frailes, los coahuilenses cerrarán la campaña regular de visita ante Indios de Ciudad Juárez, el 30 de octubre.

Sin otro juego de local por delante, sumar en la capital es una prioridad.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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