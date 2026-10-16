Lobos UAdeC vs Frailes: la Jauría desafía a un invicto en casa y busca acercarse a los Playoffs

Fue su despedida como local en temporada regular y una exhibición ofensiva que le permitió recuperar confianza tras un arranque de tres derrotas consecutivas. Néstor Molina fue la figura del triunfo con tres touchdowns por tierra, mientras el mariscal José Luis Machorro aportó una anotación por carrera y otra mediante pase. La ofensiva de Daniel Carrete mostró equilibrio y contundencia, dos aspectos que necesitará repetir fuera de casa. Sin embargo, el reto luce distinto. Frailes tiene tres victorias y dos derrotas en cinco partidos y mantiene su estadio como fortaleza: allí venció 28-0 a Panteras Siglo 21, 14-7 a Toros Salvajes de Chapingo y 21-6 a Halcones de la Veracruzana. Sus tropiezos ocurrieron como visitante ante Potros Salvajes UAEM y Pumas Acatlán. Lobos presenta marca de 3-3, de acuerdo con el reporte de ONEFA, y debe ganar terreno en un Grupo Norte que también reúne a Águilas de Chihuahua, Potros ITSON, Indios UACJ y Cimarrones UABC.

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El formato otorga boletos a los dos mejores de cada grupo y a los dos terceros con mejor registro, de ahí la importancia de cada resultado. La Jauría necesita imponer su juego terrestre y evitar que el rival dicte el ritmo en Lindavista. Una victoria no garantizaría por sí sola su clasificación, pero sí reforzaría sus aspiraciones en la recta final. Después de medirse a Frailes, los coahuilenses cerrarán la campaña regular de visita ante Indios de Ciudad Juárez, el 30 de octubre. Sin otro juego de local por delante, sumar en la capital es una prioridad.