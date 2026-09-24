Lobos UAdeC vs Indios UACJ: ¿A qué hora y dónde ver el duelo de ONEFA en Saltillo?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Después de tres derrotas, Lobos UAdeC tendrá una nueva oportunidad de abrir su cuenta de triunfos ante los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) regresan este viernes al Estadio Jorge Castro Medina con una tarea pendiente: conseguir su primera victoria de la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA. Enfrente tendrán a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un equipo que llega a Saltillo con paso invicto y después de una jornada en la que dejó clara su capacidad ofensiva.
El duelo está programado para este viernes 25 de septiembre a las 7:00 p.m., en el escenario universitario de Saltillo, donde la Jauría disputará su cuarto compromiso de la campaña.
Lobos llega con marca de 0-3, después de perder ante Águilas UACH por 21-10, Potros ITSON por 27-10 y Tecos UAG por 24-17. Precisamente ante los Tecos, la UAdeC tuvo su partido más cerrado del torneo, al empatar 17-17 durante el tiempo regular y obligar a que el resultado se definiera en tiempo extra.
Ahora, el reto será frente a unos Indios que han comenzado la campaña sin derrota dentro de la Conferencia Norte. En la tercera jornada, la UACJ consiguió una victoria de 49-19 sobre los Cardenales de la Universidad del Verbo Encarnado (UIW), Campus Bajío, resultado que exhibió el potencial ofensivo del conjunto fronterizo.
El triunfo permitió a los Indios mantener su paso perfecto en la conferencia y llegar a Saltillo con confianza para enfrentar a una Jauría que busca darle la vuelta a su inicio de temporada.
Para el equipo dirigido por Daniel Carrete, el encuentro representa además la posibilidad de aprovechar su condición de local y convertir el crecimiento mostrado ante Tecos en su primer triunfo.
Después de tres jornadas, Lobos suma 37 puntos anotados y 72 recibidos. La defensa y la capacidad para sostener los partidos hasta los minutos finales serán algunos de los aspectos a seguir ante una ofensiva de la UACJ que viene de conseguir 49 puntos.
Después de tres jornadas, Lobos marcha con marca de 0-3 y una diferencia de -35 puntos, producto de 37 unidades anotadas y 72 recibidas. En contraste, los Indios de la UACJ llegan con una diferencia de +53.
El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos equipos con momentos distintos en el torneo, pero con un mismo objetivo para esta cuarta jornada: sumar una victoria que puede marcar el rumbo de su temporada.