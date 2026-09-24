Lobos UAdeC vs Indios UACJ: ¿A qué hora y dónde ver el duelo de ONEFA en Saltillo?

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) regresan este viernes al Estadio Jorge Castro Medina con una tarea pendiente: conseguir su primera victoria de la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA. Enfrente tendrán a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un equipo que llega a Saltillo con paso invicto y después de una jornada en la que dejó clara su capacidad ofensiva. El duelo está programado para este viernes 25 de septiembre a las 7:00 p.m., en el escenario universitario de Saltillo, donde la Jauría disputará su cuarto compromiso de la campaña.

Lobos llega con marca de 0-3, después de perder ante Águilas UACH por 21-10, Potros ITSON por 27-10 y Tecos UAG por 24-17. Precisamente ante los Tecos, la UAdeC tuvo su partido más cerrado del torneo, al empatar 17-17 durante el tiempo regular y obligar a que el resultado se definiera en tiempo extra.

Ahora, el reto será frente a unos Indios que han comenzado la campaña sin derrota dentro de la Conferencia Norte. En la tercera jornada, la UACJ consiguió una victoria de 49-19 sobre los Cardenales de la Universidad del Verbo Encarnado (UIW), Campus Bajío, resultado que exhibió el potencial ofensivo del conjunto fronterizo. El triunfo permitió a los Indios mantener su paso perfecto en la conferencia y llegar a Saltillo con confianza para enfrentar a una Jauría que busca darle la vuelta a su inicio de temporada. Para el equipo dirigido por Daniel Carrete, el encuentro representa además la posibilidad de aprovechar su condición de local y convertir el crecimiento mostrado ante Tecos en su primer triunfo. Después de tres jornadas, Lobos suma 37 puntos anotados y 72 recibidos. La defensa y la capacidad para sostener los partidos hasta los minutos finales serán algunos de los aspectos a seguir ante una ofensiva de la UACJ que viene de conseguir 49 puntos.

Después de tres jornadas, Lobos marcha con marca de 0-3 y una diferencia de -35 puntos, producto de 37 unidades anotadas y 72 recibidas. En contraste, los Indios de la UACJ llegan con una diferencia de +53. El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos equipos con momentos distintos en el torneo, pero con un mismo objetivo para esta cuarta jornada: sumar una victoria que puede marcar el rumbo de su temporada.