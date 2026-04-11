Markquese Bell: Arrestan al safety de los Cowboys en Texas por posesión de sustancias

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Fútbol Americano
/ 11 abril 2026
    Markquese Bell: Arrestan al safety de los Cowboys en Texas por posesión de sustancias
    Markquese Bell, defensivo de los Cowboys de Dallas, fue arrestado en Texas y ahora enfrenta cargos relacionados con posesión de drogas. FOTO: ESPECIAL

El defensivo de Dallas fue detenido en Prosper, y enfrenta un cargo grave por posesión de sustancia controlada, además de otro por posesión de marihuana

El nombre de Markquese Bell sacudió este sábado el entorno de los Cowboys de Dallas, luego de que se confirmara su arresto en Texas por cargos relacionados con drogas, en un caso que podría traer consecuencias tanto legales como deportivas para el jugador de la NFL.

De acuerdo con registros de la cárcel del condado de Collin y reportes de medios estadounidenses, el defensivo de 27 años fue arrestado el viernes en Prosper, Texas.

Bell enfrenta un cargo por posesión de una sustancia controlada, considerado delito grave, además de un cargo menor por posesión de marihuana.

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Uno de los reportes más detallados señala que el arresto ocurrió tras una detención vehicular, en la que la policía reportó olor a marihuana.

Posteriormente, en la revisión del automóvil, se habrían encontrado menos de dos onzas de marihuana y un cigarrillo electrónico con THC. Bell fue liberado al día siguiente del centro de detención del condado de Collin.

Hasta ahora, no se han dado a conocer todos los detalles oficiales del caso, pero la situación ya generó eco en el entorno de la franquicia texana. Según reportes coincidentes, los Cowboys dijeron estar enterados del arresto, aunque evitaron profundizar públicamente en el tema.

El caso llega en un momento delicado para Bell, quien venía perfilándose como una pieza con mayor proyección dentro de la defensiva de Dallas.

El profundo disputó los 17 partidos de la temporada pasada y recientemente había sido vinculado a un rol más amplio dentro del esquema del equipo. Además, en 2025 firmó una extensión de contrato de tres años con la organización.

En el plano deportivo, el arresto también podría abrir otra vía de consecuencias. La NFL suele revisar este tipo de incidentes bajo su Política de Conducta Personal, por lo que Bell podría quedar expuesto a una sanción adicional una vez que avance el proceso legal.

Por ahora, su situación con los Cowboys de Dallas queda bajo observación mientras se esclarece el caso.

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Markquese Bell llegó a la NFL como agente libre no reclutado procedente de Florida A&M y logró hacerse de un lugar en la rotación defensiva de Dallas gracias a su versatilidad entre la posición de safety, apoyador y equipos especiales.

Sin embargo, este episodio cambia de inmediato la conversación alrededor de su futuro y pone presión sobre una franquicia que ahora deberá manejar otro frente extracancha.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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