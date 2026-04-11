Cristiano Ronaldo: ¿Cuántos goles le faltan para los 1,000 tras marcar con Al Nassr?

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia este sábado, luego de marcar en el triunfo de Al Nassr por 2-0 sobre Al Okhdood en la Saudi Pro League, resultado con el que el astro portugués siguió alimentando una de las grandes cuentas regresivas del futbol mundial: la de los 1000 goles.

El tanto de Ronaldo llegó al minuto 15 y abrió el camino para una nueva victoria del cuadro saudí, que después amarró el resultado con una anotación de João Félix al 47’.

Con ello, Al Nassr llegó a 73 puntos, mantuvo el liderato del campeonato y además alargó su buena racha en la competencia.