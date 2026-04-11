Cristiano Ronaldo: ¿Cuántos goles le faltan para los 1,000 tras marcar con Al Nassr?
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Cristiano volvió a aparecer en Arabia Saudita, anotó en la victoria de Al Nassr sobre Al Okhdood y elevó su cuenta en su carrera, acercándose cada vez más a la histórica cifra
Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia este sábado, luego de marcar en el triunfo de Al Nassr por 2-0 sobre Al Okhdood en la Saudi Pro League, resultado con el que el astro portugués siguió alimentando una de las grandes cuentas regresivas del futbol mundial: la de los 1000 goles.
El tanto de Ronaldo llegó al minuto 15 y abrió el camino para una nueva victoria del cuadro saudí, que después amarró el resultado con una anotación de João Félix al 47’.
Con ello, Al Nassr llegó a 73 puntos, mantuvo el liderato del campeonato y además alargó su buena racha en la competencia.
Más allá del peso del resultado para la pelea por la liga, el gol tuvo un valor histórico para el exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus.
Con este tanto, Cristiano Ronaldo tiene ahora 968 goles, por lo que ahora quedó a 32 anotaciones de alcanzar la simbólica cifra de los 1000.
La anotación también reforzó su producción en la presente campaña. El portugués llegó a 24 goles en la liga saudí con este tanto ante Al Okhdood, una cifra que lo mantiene como uno de los hombres más determinantes del torneo pese a sus 41 años.
El momento de Cristiano toma todavía más fuerza porque no se trata solo de una marca personal, sino de una persecución que ha captado la atención global.
Su ruta hacia los 1000 goles se ha convertido en uno de los temas más seguidos del futbol internacional, ya que ningún otro jugador ha colocado esa meta tan cerca en la era moderna con semejante vigencia competitiva.