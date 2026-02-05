PAOK de Grecia anuncia el fichaje de Jorge Sánchez y lo registra para las eliminatorias de la Europa League

Fútbol
/ 5 febrero 2026
    PAOK de Grecia anuncia el fichaje de Jorge Sánchez y lo registra para las eliminatorias de la Europa League
    Jorge Sánchez fue anunciado como nuevo refuerzo del PAOK de Salónica y de inmediato fue inscrito para disputar las eliminatorias de la UEFA Europa League. FOTO: X/PAOK

El equipo de Salónica hizo oficial la incorporación del lateral mexicano para reforzar su plantel de cara a la fase decisiva del torneo continental

El club PAOK de Salónica F. C. confirmó la contratación del lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, quien dejará al Cruz Azul para incorporarse a la plantilla griega en un contrato que lo ligará al equipo hasta mediados de 2029.

La operación se concretó tras intensas negociaciones entre ambas instituciones, con un pago que ronda los 4 millones de dólares más variables, y Cruz Azul conservando un porcentaje de una futura venta.

Sánchez, de 28 años, ya se encuentra en Grecia tras arribar a Salónica para ultimar detalles de su fichaje con el PAOK, lo que marca su regreso al fútbol europeo después de experiencias previas con el Ajax y el Porto.

Obed Vargas y Álvaro Fidalgo suman minutos en la goleada del Atlético de Madrid sobre el Betis en Copa del Rey

A horas de hacer oficial su fichaje, el PAOK incluyó al mexicano en su lista de jugadores convocados para disputar las eliminatorias de la UEFA Europa League, donde su equipo enfrentará al Celta de Vigo en el cruce de playoff programado para disputarse a mediados de febrero.

El conjunto helénico busca avanzar hacia la fase de octavos de final tras quedar emparejado con el club español en esta instancia.

La decisión del club griego de sumar a Sánchez a la lista europea responde a la necesidad de reforzar la banda derecha de su esquema táctico en un momento clave de su participación continental, además de aportar experiencia internacional en un duelo de alto perfil europeo.

Jorge Sánchez ha sido regular en la Selección Mexicana y llega al PAOK con el objetivo de consolidarse como titular en la Superliga de Grecia y mantener ritmo competitivo rumbo a retos mayores, incluido el interés en asegurar un lugar para el Mundial 2026 con el Tri.

Su incorporación al PAOK representa una pieza importante en la estrategia del club para competir tanto en su liga doméstica como en torneos internacionales, con la expectativa de sumar experiencia y opciones ofensivas desde el flanco derecho.

