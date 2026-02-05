PAOK de Grecia anuncia el fichaje de Jorge Sánchez y lo registra para las eliminatorias de la Europa League

El club PAOK de Salónica F. C. confirmó la contratación del lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, quien dejará al Cruz Azul para incorporarse a la plantilla griega en un contrato que lo ligará al equipo hasta mediados de 2029.

La operación se concretó tras intensas negociaciones entre ambas instituciones, con un pago que ronda los 4 millones de dólares más variables, y Cruz Azul conservando un porcentaje de una futura venta.

Sánchez, de 28 años, ya se encuentra en Grecia tras arribar a Salónica para ultimar detalles de su fichaje con el PAOK, lo que marca su regreso al fútbol europeo después de experiencias previas con el Ajax y el Porto.

TE PUEDE INTERESAR: Obed Vargas y Álvaro Fidalgo suman minutos en la goleada del Atlético de Madrid sobre el Betis en Copa del Rey