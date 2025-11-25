México es número 1 del mundo en flag football y Coahuila impulsa su proyecto ganador
La Selección Mexicana conquistó múltiples títulos en 2025, mientras que el semillero coahuilense y figuras como la coach saltillense Pamela Reyes son clave en este histórico dominio
La Selección Mexicana de flag football vive el mejor momento de su historia.
Tras conquistar la medalla de oro en The World Games 2025 en Chengdu, además del campeonato continental del año, México se colocó oficialmente como líder del ranking mundial de la International Federation of American Football (IFAF), superando a potencias como Estados Unidos y Austria.
De acuerdo con información de ESPN, la rama femenil fue declarada número 1 del mundo gracias a la suma de puntos obtenidos en sus participaciones internacionales recientes, que incluyen oro en 2025, plata en el Campeonato Mundial 2024 celebrado en Finlandia y plata continental en 2023.
Este logro llega en un contexto clave: el flag football tomará mayor protagonismo internacional rumbo a Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde aspira a debutar como disciplina olímpica y México ya se perfila como candidato serio al podio.
MÉXICO, AHORA CABEZA DE GRUPOS PARA MUNDIAL 2026
Con el liderazgo mundial confirmado, ya quedaron definidos los grupos para el Campeonato Mundial de Flag Football 2026, que se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania, bajo organización conjunta NFL-IFAF.
Rama femenil – Grupo A: México; Italia; Alemania, y Eslovenia.
Rama varonil – Grupo C: México; Suiza; Alemania, y Brasil.
Ser cabeza de grupo confirma el impacto competitivo del proyecto mexicano y refuerza la percepción global de que se trata de la selección más consistente del ciclo.
COAHUILA, MOTOR DEL ÉXITO NACIONAL EN TOCHITO
Un punto clave detrás del ascenso mexicano es la aportación regional al talento formativo.
Coahuila se ha consolidado como uno de los semilleros más sólidos del país, aportando atletas juveniles que han ganado torneos nacionales y representado a México en competencias internacionales de NFL Flag, categorías U-12 y U-14, donde equipos coahuilenses registran campeonatos y participaciones destacadas en circuitos internacionales previos al Pro Bowl.
Además, el estado no solo aporta jugadores, sino liderazgo técnico.
PAMELA REYES, LA COACH COAHUILENSE QUE FORTALECE AL TRI DE FLAG
La saltillense Pamela Reyes Wisman, exjugadora mundialista y referente absoluto del flag football en México, se integró en enero de 2025 al cuerpo técnico de la Selección Mexicana Femenil, convirtiéndose en una figura estratégica dentro del equipo que hoy domina el ranking global.
Reyes representa el vínculo ideal entre la formación local y la élite deportiva: inició su carrera a los ocho años en Saltillo, fue seleccionada nacional, ganó medallas internacionales y ahora transmite esa experiencia en la preparación rumbo al Mundial 2026 y el proceso olímpico.
Su ascenso refleja el impacto real de Coahuila, donde ligas escolares y clubes han construido estructura deportiva y profesionalización.
¿POR QUÉ MÉXICO LIDERA HOY EL FLAG FOOTBALL MUNDIAL?
Resultados contundentes: campeona en World Games 2025 y protagonismo constante en torneos mundiales.
Proceso estructural sólido: programas de base, ligas estatales y apoyo federativo.
Talento descentralizado y regional: Coahuila, Nuevo León y CDMX como pilares del desarrollo.
Visión olímpica: preparación integral rumbo a Los Ángeles 2028.
México no solo lidera el ranking mundial: construyó un modelo deportivo exitoso basado en formación, regionalización y visión de alto rendimiento.
Con los grupos definidos para el Mundial 2026 y la inclusión de figuras como Pamela Reyes, el país entra en una ruta determinante para consolidar su supremacía y soñar con una medalla olímpica.