México es número 1 del mundo en flag football y Coahuila impulsa su proyecto ganador

La Selección Mexicana de flag football vive el mejor momento de su historia.

Tras conquistar la medalla de oro en The World Games 2025 en Chengdu, además del campeonato continental del año, México se colocó oficialmente como líder del ranking mundial de la International Federation of American Football (IFAF), superando a potencias como Estados Unidos y Austria.

De acuerdo con información de ESPN, la rama femenil fue declarada número 1 del mundo gracias a la suma de puntos obtenidos en sus participaciones internacionales recientes, que incluyen oro en 2025, plata en el Campeonato Mundial 2024 celebrado en Finlandia y plata continental en 2023.

Este logro llega en un contexto clave: el flag football tomará mayor protagonismo internacional rumbo a Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde aspira a debutar como disciplina olímpica y México ya se perfila como candidato serio al podio.

MÉXICO, AHORA CABEZA DE GRUPOS PARA MUNDIAL 2026

Con el liderazgo mundial confirmado, ya quedaron definidos los grupos para el Campeonato Mundial de Flag Football 2026, que se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania, bajo organización conjunta NFL-IFAF.