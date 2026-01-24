Mike McCarthy, exCowboys y Packers, es nuevo head coach de los Steelers

/ 24 enero 2026
    Mike McCarthy, exCowboys y Packers, es nuevo head coach de los Steelers
    Mike McCarthy fue confirmado como el nuevo entrenador en jefe de los Steelers, tras 19 años bajo Mike Tomlin en el banquillo. FOTO: ESPECIAL

El equipo de Pittsburgh hizo oficial la llegada de McCarthy como su nuevo entrenador en jefe, marcando el inicio de una nueva etapa tras el cierre de una histórica era con Mike Tomlin

Los Steelers de Pittsburgh anunció oficialmente que Mike McCarthy será el entrenador en jefe que reemplaza a Mike Tomlin, quien dejó el cargo después de 19 temporadas al frente de la franquicia, según confirmó el propio equipo.

McCarthy, de 62 años y oriundo de Pittsburgh, llega con una amplia trayectoria en la National Football League tras dirigir a los Packers, con quienes ganó el Super Bowl XLV, y luego pasar varios años como head coach de los Dallas Cowboys.

La noticia representa un momento histórico para los Steelers, que desde 1969, y hasta este movimiento, solo habían tenido tres entrenadores en jefe: Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin, todos figuras icónicas en la historia de la organización.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX

McCarthy será apenas el cuarto head coach en más de cinco décadas.

El nombramiento de McCarthy marca un contraste con las decisiones tradicionales de Pittsburgh, que solían apostar por técnicos más jóvenes o con menor historial previo como head coach.

La directiva encabezada por el presidente Art Rooney II expresó que la contratación busca mantener competitiva a la franquicia, sin iniciar un proceso de reconstrucción total.

McCarthy aporta un récord profesional sólido (185–123–2 en 18 temporadas) y un enfoque ofensivo que podría ser clave para reconfigurar al equipo en la era post-Tomlin.

Entre los temas más urgentes que enfrentará McCarthy está la incertidumbre en la posición de quarterback, particularmente el futuro del veterano Aaron Rodgers, quien este año jugó para los Steelers y está elegible para agencia libre.

La contratación de McCarthy, con quien Rodgers ganó el Super Bowl en Green Bay, podría influir en una posible reunión entre ambos en Pittsburgh, según analistas de la liga.

Rodgers, de 42 años, aún no ha anunciado si continuará su carrera en 2026, por lo que uno de los primeros retos del nuevo head coach será definir la dirección de la posición más importante del equipo.

La salida de Tomlin pone fin a una era de estabilidad sin precedentes para los Steelers, marcada por décadas de competitividad y solo una profunda transformación en el banquillo desde fines de los años sesenta.

La llegada de McCarthy representa un nuevo capítulo para la franquicia, con expectativas de revitalizar el ataque y consolidar un enfoque estratégico renovado rumbo a la próxima temporada NFL.

