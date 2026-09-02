Gustavo Lema, nuevo DT de Juárez: llega al rescate de Bravos

Bravos de Juárez anunció este 2 de septiembre a Gustavo Lema como su nuevo director técnico para el Apertura 2026 de la Liga MX. El argentino llega a Ciudad Juárez con una tarea urgente: levantar a un equipo que perdió sus seis partidos y permanece en el último lugar, sin puntos. El entrenador sustituye a Salvador Valero, quien asumió de forma interina tras la salida de Pedro Caixinha. Lema trabajará con sus colaboradores y el cuerpo técnico institucional, informó el equipo fronterizo en su comunicado.

¿QUÉ EXPERIENCIA TIENE GUSTAVO LEMA? El argentino conoce el futbol mexicano por su etapa como auxiliar de Antonio Mohamed. Integró los cuerpos técnicos campeones de Liga MX con Tijuana en 2012, América en 2014 y Monterrey en el Apertura 2019. Su recorrido incluye la Copa Sudamericana 2010 con Independiente, además de experiencia en el Celta de Vigo de España y el Atlético Mineiro de Brasil. Esos antecedentes acompañan su regreso a México después de dirigir al Audax Italiano de Chile.

Al frente de Pumas, tomó el mando en diciembre de 2023 y salió en febrero de 2025. Su mejor fase regular fue el Apertura 2024: sumó 31 puntos y terminó cuarto, aunque Monterrey lo eliminó en Cuartos de Final. EL RETO DE LEMA CON BRAVOS DE JUÁREZ El nuevo técnico recibe un plantel golpeado por los resultados y con poco margen para seguir cediendo terreno. El siguiente compromiso de Liga MX será como local ante Pachuca, en la Jornada 7, una oportunidad para comenzar a cambiar la dinámica. La primera meta será sumar y recuperar confianza antes de pensar en remontar posiciones. El cambio de entrenador abre una nueva etapa para una directiva que busca respuestas después de un arranque sin victorias.

Juárez agradeció a Valero y a su auxiliar Tomás Campos, responsables del equipo durante la Leagues Cup y tres jornadas de Liga MX. A ambos les ofreció continuar en la institución; sus funciones se definirán en los próximos días.