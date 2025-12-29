NFL anuncia horarios de la Semana 18 con Steelers y Ravens como duelo estelar
La NFL dio a conocer los horarios de la Semana 18 de la temporada regular 2025, una jornada que definirá campeones divisionales, sembrados clave y los últimos boletos a los playoffs
La NFL reveló este lunes el calendario y los horarios oficiales de los partidos correspondientes a la Semana 18, la última de la temporada regular 2025, una jornada que llega cargada de definiciones tanto en la Conferencia Americana como en la Conferencia Nacional. Con varios boletos a playoffs y campeonatos divisionales en juego, el cierre promete tensión hasta el último silbatazo.
El plato fuerte del fin de semana será el choque entre Steelers de Pittsburgh y Ravens de Baltimore, un duelo con historia que fue elegido como el partido estelar del domingo 4 de enero por la noche. El encuentro se disputará a las 20:20 horas ET (19:20 CDMX) y será transmitido por NBC en Estados Unidos, además de ESPN/Disney+ en México y Latinoamérica. No se trata solo de un clásico divisional: el ganador se quedará con el título de la AFC Norte y asegurará el último pase disponible a los playoffs de la Conferencia Americana.
Antes de ese cierre dominical, la actividad clave comenzará el sábado 3 de enero. A las 16:30 horas ET (15:30 CDMX), los Panthers de Carolina visitarán a los Buccaneers de Tampa Bay en un duelo que definirá al campeón de la NFC Sur. El resultado también otorgará el último boleto a la postemporada de la Conferencia Nacional, por lo que ambos equipos llegan obligados a ganar. Este partido se podrá seguir por ESPN en Estados Unidos y por ESPN/Disney+ en México y Latinoamérica.
Más tarde, ese mismo sábado, el protagonismo se trasladará a la costa oeste. A las 20:00 horas ET (19:00 CDMX), los Seahawks de Seattle recibirán a los 49ers de San Francisco en un enfrentamiento que decidirá al campeón de la NFC Oeste. Además, el ganador asegurará el sembrado número uno de la Conferencia Nacional, un puesto clave por la ventaja de localía y el descanso en la primera ronda de playoffs.
La Conferencia Americana también tendrá atención especial fuera del duelo estelar. El sembrado número uno sigue en disputa. Los Broncos de Denver llegan como líderes, pero necesitan vencer a los Chargers de Los Ángeles para conservar esa posición. Una derrota abriría la puerta a los Patriots de Nueva Inglaterra, que podrían cerrar como primeros de la AFC si superan a los Dolphins de Miami.
Con múltiples escenarios abiertos y enfrentamientos directos por títulos divisionales, la Semana 18 se perfila como un cierre intenso, encabezado por el choque entre Steelers de Pittsburgh y Ravens de Baltimore, un duelo que definirá mucho más que un simple resultado.