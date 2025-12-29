NFL anuncia horarios de la Semana 18 con Steelers y Ravens como duelo estelar

Fútbol Americano
/ 29 diciembre 2025
    NFL anuncia horarios de la Semana 18 con Steelers y Ravens como duelo estelar
    El duelo entre Steelers y Ravens fue elegido como el partido principal del cierre de la temporada regular. FOTO: ESPECIAL

La NFL dio a conocer los horarios de la Semana 18 de la temporada regular 2025, una jornada que definirá campeones divisionales, sembrados clave y los últimos boletos a los playoffs

La NFL reveló este lunes el calendario y los horarios oficiales de los partidos correspondientes a la Semana 18, la última de la temporada regular 2025, una jornada que llega cargada de definiciones tanto en la Conferencia Americana como en la Conferencia Nacional. Con varios boletos a playoffs y campeonatos divisionales en juego, el cierre promete tensión hasta el último silbatazo.

El plato fuerte del fin de semana será el choque entre Steelers de Pittsburgh y Ravens de Baltimore, un duelo con historia que fue elegido como el partido estelar del domingo 4 de enero por la noche. El encuentro se disputará a las 20:20 horas ET (19:20 CDMX) y será transmitido por NBC en Estados Unidos, además de ESPN/Disney+ en México y Latinoamérica. No se trata solo de un clásico divisional: el ganador se quedará con el título de la AFC Norte y asegurará el último pase disponible a los playoffs de la Conferencia Americana.

TE PUEDE INTERESAR: Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria; dos personas mueren

Antes de ese cierre dominical, la actividad clave comenzará el sábado 3 de enero. A las 16:30 horas ET (15:30 CDMX), los Panthers de Carolina visitarán a los Buccaneers de Tampa Bay en un duelo que definirá al campeón de la NFC Sur. El resultado también otorgará el último boleto a la postemporada de la Conferencia Nacional, por lo que ambos equipos llegan obligados a ganar. Este partido se podrá seguir por ESPN en Estados Unidos y por ESPN/Disney+ en México y Latinoamérica.

Más tarde, ese mismo sábado, el protagonismo se trasladará a la costa oeste. A las 20:00 horas ET (19:00 CDMX), los Seahawks de Seattle recibirán a los 49ers de San Francisco en un enfrentamiento que decidirá al campeón de la NFC Oeste. Además, el ganador asegurará el sembrado número uno de la Conferencia Nacional, un puesto clave por la ventaja de localía y el descanso en la primera ronda de playoffs.

La Conferencia Americana también tendrá atención especial fuera del duelo estelar. El sembrado número uno sigue en disputa. Los Broncos de Denver llegan como líderes, pero necesitan vencer a los Chargers de Los Ángeles para conservar esa posición. Una derrota abriría la puerta a los Patriots de Nueva Inglaterra, que podrían cerrar como primeros de la AFC si superan a los Dolphins de Miami.

Con múltiples escenarios abiertos y enfrentamientos directos por títulos divisionales, la Semana 18 se perfila como un cierre intenso, encabezado por el choque entre Steelers de Pittsburgh y Ravens de Baltimore, un duelo que definirá mucho más que un simple resultado.

Temas


Futbol Americano
Playoffs
previa

Localizaciones


Pittsburgh

Organizaciones


NFL

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas