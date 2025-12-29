NFL anuncia horarios de la Semana 18 con Steelers y Ravens como duelo estelar

La NFL reveló este lunes el calendario y los horarios oficiales de los partidos correspondientes a la Semana 18, la última de la temporada regular 2025, una jornada que llega cargada de definiciones tanto en la Conferencia Americana como en la Conferencia Nacional. Con varios boletos a playoffs y campeonatos divisionales en juego, el cierre promete tensión hasta el último silbatazo.

El plato fuerte del fin de semana será el choque entre Steelers de Pittsburgh y Ravens de Baltimore, un duelo con historia que fue elegido como el partido estelar del domingo 4 de enero por la noche. El encuentro se disputará a las 20:20 horas ET (19:20 CDMX) y será transmitido por NBC en Estados Unidos, además de ESPN/Disney+ en México y Latinoamérica. No se trata solo de un clásico divisional: el ganador se quedará con el título de la AFC Norte y asegurará el último pase disponible a los playoffs de la Conferencia Americana.

Antes de ese cierre dominical, la actividad clave comenzará el sábado 3 de enero. A las 16:30 horas ET (15:30 CDMX), los Panthers de Carolina visitarán a los Buccaneers de Tampa Bay en un duelo que definirá al campeón de la NFC Sur. El resultado también otorgará el último boleto a la postemporada de la Conferencia Nacional, por lo que ambos equipos llegan obligados a ganar. Este partido se podrá seguir por ESPN en Estados Unidos y por ESPN/Disney+ en México y Latinoamérica.