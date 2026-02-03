NFL confirma partidos de temporada regular en México por tres años consecutivos

La NFL anunció oficialmente un acuerdo multianual para llevar partidos de temporada regular a México durante las próximas tres temporadas, empezando en la campaña 2026 y extendiéndose hasta 2028.

Esta decisión marca el regreso de la liga al país después de una pausa de cuatro años desde su último encuentro oficial en 2022.

Los juegos en México se celebrarán en el Estadio Banorte de Ciudad de México, recinto renovado que anteriormente fue conocido como Estadio Azteca, y forman parte de la International Series de la NFL, una iniciativa global para expandir la presencia de la liga fuera de Estados Unidos.

La campaña 2026 será especialmente histórica: la NFL tendrá nueve partidos internacionales de temporada regular en total, la cifra más alta hasta la fecha, incluyendo juegos en Londres (tres), Madrid, Múnich, París, Melbourne y Río de Janeiro, además del compromiso con México.

El director general de NFL México, Arturo Olivé, destacó que regresar a México reafirma la relación con los millones de fanáticos del país, donde el fútbol americano ha sido una pasión creciente desde que se disputaron por primera vez partidos de temporada regular en el país hace casi dos décadas.