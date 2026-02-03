NFL confirma partidos de temporada regular en México por tres años consecutivos
La National Football League anunció un acuerdo multianual para jugar en México de 2026 a 2028, consolidando al país como uno de sus mercados internacionales clave
La NFL anunció oficialmente un acuerdo multianual para llevar partidos de temporada regular a México durante las próximas tres temporadas, empezando en la campaña 2026 y extendiéndose hasta 2028.
Esta decisión marca el regreso de la liga al país después de una pausa de cuatro años desde su último encuentro oficial en 2022.
Los juegos en México se celebrarán en el Estadio Banorte de Ciudad de México, recinto renovado que anteriormente fue conocido como Estadio Azteca, y forman parte de la International Series de la NFL, una iniciativa global para expandir la presencia de la liga fuera de Estados Unidos.
La campaña 2026 será especialmente histórica: la NFL tendrá nueve partidos internacionales de temporada regular en total, la cifra más alta hasta la fecha, incluyendo juegos en Londres (tres), Madrid, Múnich, París, Melbourne y Río de Janeiro, además del compromiso con México.
El director general de NFL México, Arturo Olivé, destacó que regresar a México reafirma la relación con los millones de fanáticos del país, donde el fútbol americano ha sido una pasión creciente desde que se disputaron por primera vez partidos de temporada regular en el país hace casi dos décadas.
La liga también extendió sus derechos de transmisión con TelevisaUnivision, uno de sus socios mediáticos más antiguos, lo que permitirá que los juegos y el contenido relacionado estén disponibles ampliamente para la audiencia mexicana a través de televisión abierta y plataformas digitales.
México ha sido sede de partidos de temporada regular en años previos, incluyendo 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022, pero tras la ausencia por las renovaciones en el Estadio Banorte y la pausa forzada en 2025, la NFL vuelve con un contrato por tres años, consolidando al país como un mercado estratégico en la expansión internacional de la liga.
Este anuncio se da en un contexto más amplio de crecimiento global para la NFL, que busca aumentar su base de seguidores y llevar el deporte a nuevos públicos alrededor del mundo mientras refuerza su presencia en mercados tradicionales como el mexicano.