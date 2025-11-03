Cardinals sorprenden a los Cowboys y rompen su mala racha en el Monday Night Football

Los Cardinals de Arizona rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas al vencer 27-17 a los Cowboys de Dallas en el Monday Night Football, con un sólido desempeño del mariscal de campo Jacoby Brissett, quien volvió a ser titular ante la ausencia de Kyler Murray por lesión.

Brissett completó 21 de 31 pases para 261 yardas y sumó tres touchdowns, guiando a los Cardinals a su tercera victoria de la temporada, ahora con marca de 3-5. Aunque el marcador final mostró una diferencia de diez puntos, el encuentro se mantuvo cerrado hasta el último cuarto.

El partido comenzó con los Cowboys de Dallas avanzando con decisión, pero la defensa de Arizona respondió. Garrett Williams y Josh Sweat detuvieron la ofensiva dentro de la yarda diez, y en la siguiente serie Chad Ryland convirtió un gol de campo de 48 yardas para adelantar a los Cardinals (AZ 3, DAL 0). Dallas perdió el balón en su siguiente posesión tras un golpe de Sweat sobre Dak Prescott, y el primer cuarto terminó con Marvin Harrison Jr. registrando tres recepciones para 53 yardas.