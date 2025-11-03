Cardinals sorprenden a los Cowboys y rompen su mala racha en el Monday Night Football

Fútbol Americano
/ 3 noviembre 2025
    Cardinals sorprenden a los Cowboys y rompen su mala racha en el Monday Night Football
    Marvin Harrison Jr. abrió el marcador con su tercer touchdown de la temporada. FOTO: AP

Arizona derrotó 27-17 a Dallas con una sólida actuación de Jacoby Brissett y una defensa que respondió en los momentos clave

Los Cardinals de Arizona rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas al vencer 27-17 a los Cowboys de Dallas en el Monday Night Football, con un sólido desempeño del mariscal de campo Jacoby Brissett, quien volvió a ser titular ante la ausencia de Kyler Murray por lesión.

Brissett completó 21 de 31 pases para 261 yardas y sumó tres touchdowns, guiando a los Cardinals a su tercera victoria de la temporada, ahora con marca de 3-5. Aunque el marcador final mostró una diferencia de diez puntos, el encuentro se mantuvo cerrado hasta el último cuarto.

El partido comenzó con los Cowboys de Dallas avanzando con decisión, pero la defensa de Arizona respondió. Garrett Williams y Josh Sweat detuvieron la ofensiva dentro de la yarda diez, y en la siguiente serie Chad Ryland convirtió un gol de campo de 48 yardas para adelantar a los Cardinals (AZ 3, DAL 0). Dallas perdió el balón en su siguiente posesión tras un golpe de Sweat sobre Dak Prescott, y el primer cuarto terminó con Marvin Harrison Jr. registrando tres recepciones para 53 yardas.

En el segundo cuarto, Harrison atrapó un pase de anotación, aumentando la ventaja (AZ 10, DAL 0). Poco después, Mack Wilson forzó un balón suelto de Jake Ferguson, recuperado por Budda Baker, aunque los Cowboys reaccionaron bloqueando un despeje para su primer touchdown (AZ 10, DAL 7). Antes del descanso, Brissett anotó por tierra tras una ofensiva de 11 jugadas, dejando el marcador 17-7.

Al inicio de la segunda mitad, Michael Wilson atrapó un pase de 50 yardas y Trey McBride amplió la ventaja con su quinto touchdown del año (AZ 24, DAL 7). Los Cowboys respondieron con un gol de campo de Brandon Aubrey (AZ 24, DAL 10), pero Arizona volvió a sumar tres puntos con otro intento exitoso de Ryland (AZ 27, DAL 10).

En el último cuarto, los Cowboys intentaron reaccionar, pero el novato Denzel Burke interceptó un pase dirigido a CeeDee Lamb. Dallas se acercó con un touchdown de Ryan Flournoy (AZ 27, DAL 17), aunque no logró completar la remontada. Calais Campbell y Zaven Collins capturaron a Prescott, y Burke selló el triunfo con una segunda intercepción.

Los Cardinals de Arizona mejoraron a 3-5 y enfrentarán a los Seahawks de Seattle la próxima semana. Los Cowboys de Dallas, ahora con marca de 5-3, buscarán recuperarse ante los Eagles de Filadelfia.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Dallas

Organizaciones


NFL
Arizona Cardinals
Dallas Cowboys

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

