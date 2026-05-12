NFL en España: Bengals vs Falcons en el Estadio Santiago Bernabéu; fechas y detalles del anuncio

La NFL ya tiene definido otro de sus grandes partidos internacionales para la Temporada 2026: los Bengals de Cincinnati enfrentarán a los Falcons de Atlanta en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Este duelo es correspondiente a la Semana 9 que confirma el crecimiento global de la liga y el interés por llevar partidos oficiales a escenarios emblemáticos del deporte mundial. El encuentro se jugará el domingo 8 de noviembre en la casa del Real Madrid, con los Falcons de Atlanta como equipo local administrativo. De acuerdo con el anuncio oficial, el partido está programado para las 8:30 de la mañana, y será transmitido por NFL Network.

El atractivo principal estará en la presencia de los Bengals de Cincinnati, encabezados por Joe Burrow, una de las figuras más mediáticas de la liga, además de un ataque que suele generar atención internacional por nombres como Ja’Marr Chase.

Del otro lado estarán unos Falcons de Atlanta que fueron designados como anfitriones del juego y que volverán a formar parte del calendario internacional de la NFL. El partido también tendrá un valor especial para España, ya que será el segundo juego de temporada regular de la NFL en Madrid. El Bernabéu recibió por primera vez un duelo oficial en 2025, cuando los Dolphins de Miami vencieron 16-13 en tiempo extra a los Commanders de Washington, en un evento que reforzó la apuesta de la liga por el mercado español. La elección del Santiago Bernabéu no es casualidad. El inmueble, renovado en los últimos años, se ha convertido en una sede multipropósito capaz de albergar partidos de futbol, conciertos y eventos deportivos internacionales.

Para la NFL, jugar en Madrid representa una nueva oportunidad de conectar con aficionados europeos fuera de sus plazas tradicionales como Londres, Múnich o Frankfurt. Además, el Bengals vs Falcons forma parte de una estrategia internacional más amplia. Para 2026, la NFL contempla una cifra récord de nueve partidos internacionales en cuatro continentes, con sedes como Madrid, Londres, Múnich, Río de Janeiro, Melbourne, París y Ciudad de México, dentro de su plan para consolidar audiencias fuera de Estados Unidos.

Para los Falcons de Atlanta será otra experiencia fuera de territorio estadounidense, luego de haber disputado partidos internacionales en Toronto, Londres y Berlín. La franquicia destacó que el juego en Madrid forma parte de su intención de acercarse a nuevos aficionados y aprovechar el impulso deportivo que tendrá Atlanta como ciudad mundialista en 2026. Con este anuncio, la NFL suma otro duelo de alto impacto a su calendario global y coloca al Bengals de Cincinnati vs Falcons de Atlanta como uno de los partidos más llamativos de la Semana 9, no solo por el escenario, sino por la posibilidad de ver a Joe Burrow disputar su primer partido internacional de temporada regular en uno de los estadios más reconocidos del planeta.

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