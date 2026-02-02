NFL firma un contrato multianual para llevar la temporada regular al Santiago Bernabéu

Fútbol Americano
2 febrero 2026
    NFL firma un contrato multianual para llevar la temporada regular al Santiago Bernabéu
    El estadio Santiago Bernabéu albergará de forma multianual partidos de temporada regular de la NFL, reforzando la presencia del futbol americano en España y el mercado europeo. FOTO: ESPECIAL

La NFL busca consolidar a Madrid como sede fija dentro de su estrategia de expansión internacional en Europa

La NFL anunció este lunes un acuerdo multianual para volver a disputar partidos de temporada regular en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, tras el éxito del primer juego en territorio español celebrado en 2025.

La liga profesional estadounidense confirmó que, como parte de este convenio con la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid C.F., se mantendrá la presencia de la NFL en el icónico estadio merengue a partir de la temporada regular de 2026.

El partido inaugural en España, disputado el 16 de noviembre de 2025 entre los Dolphins de Miami y los Commanders de Washington ante más de 78 mil 600 aficionados, marcó un hito en la expansión internacional de la liga y sentó las bases para este pacto plurianual.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos

Aunque no se han detallado aún cuántos juegos incluye el convenio ni qué equipos jugarán en Madrid en 2026, la continuidad en la capital española forma parte de la estrategia global de la NFL para acercar el fútbol americano a mercados claves fuera de Estados Unidos y promover su crecimiento de modo sostenido.

Según la liga, este compromiso subraya su apuesta por España como un mercado estratégico, con millones de aficionados en el país, y permite a la NFL intensificar actividades durante todo el año, incluidas iniciativas de desarrollo juvenil como el programa NFL Flag.

El acuerdo llega en un momento de expansión internacional para la NFL, que además de Madrid prepara juegos en ciudades como Londres, Múnich, Melbourne y Río de Janeiro en el calendario global de futuros torneos.

