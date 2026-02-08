Seattle levantó el Lombardi con puño de hierro: Seahawks domaron a Patriots en el Super Bowl LX

Seattle levantó el Lombardi con puño de hierro: Seahawks domaron a Patriots en el Super Bowl LX

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Como una marea que nunca retrocedió, los Seahawks impusieron su defensa, marcaron el ritmo del juego y apagaron cualquier intento de rebelión de Nueva Inglaterra para coronarse campeones del Super Bowl LX

Fútbol Americano
/ 8 febrero 2026
COMPARTIR

Los Seahawks de Seattle se consagraron campeones del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara tras dominar con claridad a los Patriots de Nueva Inglaterra y levantar el trofeo Vince Lombardi con un marcador final de 29-7.

El dominio arrancó desde los primeros compases del partido. La defensiva de Seattle impuso condiciones desde la primera serie, limitó a los Patriots a apenas siete puntos en toda la noche y obligó constantemente a su ofensiva a jugar bajo presión, mientras el ataque de los Seahawks capitalizó oportunidades con goles de campo y anotaciones por tierra y aire.

El plan de juego fue ejecutado con precisión. Seattle desactivó la tradicional potencia ofensiva de Nueva Inglaterra, que pese a intentar mantenerse en el partido nunca encontró la fórmula para vulnerar el esquema defensivo rival ni para sostener series ofensivas largas.

TE PUEDE INTERESAR: Cadillac revela su livery para la F1 2026 y marca el inicio de la era de Checo Pérez

En una noche en la que la defensa fue la protagonista indiscutible, los Seahawks combinaron disciplina, lectura y agresividad en los momentos clave, junto a un férreo control del ritmo del juego, para imponerse en la final del futbol americano profesional y conquistar su segundo título de Super Bowl en la historia de la franquicia.

Desde el saque inicial, el encuentro fue un reflejo del control territorial ejercido por Seattle. La presión defensiva frustró los intentos ofensivos de los Patriots, mientras cada posesión favorable fue transformada en puntos o en ventaja de posición de campo.

Los primeros puntos llegaron gracias al brazo certero de Jason Myers, quien conectó goles de campo desde 33, 39 y 41 yardas, además de otro más en el tercer cuarto, construyendo una ventaja progresiva antes de que los Seahawks lograran culminar una ofensiva con touchdown.

Aunque el ataque terrestre, liderado por Kenneth Walker III, alcanzó las 135 yardas, fue el equilibrio entre el cuerpo de pateo, la línea ofensiva y la toma de decisiones lo que mantuvo a Seattle siempre en posición de anotar y controlar el desarrollo del partido.

$!Kenneth Walker III, corredor estrella de los Seahawks de Seattle, fue elegido Jugador Más Valioso del Super Bowl LX tras liderar el ataque terrestre con 135 yardas por tierra y mostrar una presencia dominante que fue clave en el triunfo 29-13 sobre los Patriots.
Kenneth Walker III, corredor estrella de los Seahawks de Seattle, fue elegido Jugador Más Valioso del Super Bowl LX tras liderar el ataque terrestre con 135 yardas por tierra y mostrar una presencia dominante que fue clave en el triunfo 29-13 sobre los Patriots. FOTO: AP

Del otro lado, Nueva Inglaterra tuvo serias dificultades para encontrar ritmo. El mariscal Drake Maye fue presionado de manera constante, perdió posesiones en momentos críticos y no logró mover el marcador durante gran parte del encuentro, pese a que los Patriots llegaron al Super Bowl tras una temporada histórica en la que ganaron los nueve partidos como visitantes.

El contexto histórico añadió dramatismo al duelo. Este enfrentamiento representó una revancha indirecta del recordado Super Bowl XLIX, disputado 11 años atrás, cuando los Patriots se impusieron de manera dramática con una intercepción en los instantes finales.

Aquella herida permanecía abierta para Seattle, y esta vez el guion fue completamente distinto.

Tras el medio tiempo, la supremacía territorial de los Seahawks se mantuvo intacta. Seattle siguió ejecutando con paciencia y precisión, acercándose cada vez más a un cierre perfecto.

La prolongada sequía de puntos de los Patriots finalmente terminó en el último cuarto, cuando Maye conectó un pase profundo de 35 yardas con Mack Hollins para acortar la desventaja a 19-7, luego de casi 50 minutos sin anotar.

La anotación representó un breve destello ofensivo para Nueva Inglaterra, que hasta ese momento había librado una batalla constante contra una defensiva que forzó múltiples tres y fuera y controló el partido durante la mayor parte de la noche.

Sin embargo, cualquier intento de reacción fue neutralizado de inmediato. Seattle respondió con mayor contundencia y terminó de inclinar la balanza con otro gol de campo de Myers y un touchdown defensivo, producto de la presión constante sobre Maye, que provocó un error capitalizado por la secundaria y devuelto hasta la zona de anotación.

Ese golpe selló definitivamente el partido y desató la celebración en las gradas del Levi’s Stadium, dejando cifras lapidarias para cualquier intento de remontada.

Pese al esfuerzo tardío de los Patriots, el empuje final de Seattle confirmó la profundidad, disciplina y agresividad de un equipo que dominó el Super Bowl LX de principio a fin.

Con el 29-7 final, los Seahawks consolidaron una actuación completa en defensa, ataque y equipos especiales, cerrando una postemporada impecable y una temporada que culminó en lo más alto.

El trofeo Vince Lombardi regresó a Seattle 13 años después del primer título obtenido en la temporada 2013, reafirmando el crecimiento del proyecto y la ejecución colectiva de cada unidad.

Para Nueva Inglaterra, la derrota significó quedarse a las puertas de un histórico séptimo campeonato. El resultado no solo coronó a los Seahawks, sino que marcó un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambas franquicias, esta vez con Seattle como protagonista absoluto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol Americano
Super Bowl
Localizaciones
Santa Clara
Organizaciones
NFL
New England Patriots
Seattle Seahawks
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La defensiva de Seahawks de Seattle firmó una actuación histórica en el Super Bowl LX, asfixiando a Patriots de Nueva Inglaterra con presión constante y dominio físico.

Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación